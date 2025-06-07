https://ria.ru/20250607/zhitel-2021459138.html

Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей - РИА Новости, 07.06.2025

Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Житель Свердловской области Егор Стародубцев, приговоренный к пожизненному заключению за поджог дома, при котором погибли четверо, утверждает, что не планировал РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:44:00+03:00

2025-06-07T03:44:00+03:00

2025-06-07T03:44:00+03:00

происшествия

урал

свердловская область

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Житель Свердловской области Егор Стародубцев, приговоренный к пожизненному заключению за поджог дома, при котором погибли четверо, утверждает, что не планировал убивать, а лишь подпалил сено возле дома, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Стародубцева в июне прошлого года приговорили к пожизненному: как установил суд он поругался со знакомым, к которому пришел в гости, после чего поджег дом приятеля, где находилось еще три человека - все они были пьяны, не смогли выбраться и погибли. Пожар также затронул соседний дом и гараж. Осужденный попытался приговор оспорить, свои доводы он привел в кассационной жалобе, которую рассматривал Верховный Суд в конце мая. В документах указано, что Стародубцев просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а не пожизненный, заявлял, что убийство потерпевших не совершал, а лишь "поджег сено у гаража, который находился на определенном расстоянии от дома". Дальше, по его словам, огонь перешел на веранду дома из-за горючих материалов в гараже. Таким образом, Стародубцев попытался убедить Верховный суд в отсутствии умысла и мотива, однако коллегия, проверив доводы, оставила приговор без изменений.

https://ria.ru/20201201/prigovor-1587150308.html

https://ria.ru/20250605/podzhog-2021057769.html

урал

свердловская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, урал, свердловская область