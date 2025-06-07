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Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей - РИА Новости, 07.06.2025
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03:44 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/zhitel-2021459138.html
Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей
Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей - РИА Новости, 07.06.2025
Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей
Житель Свердловской области Егор Стародубцев, приговоренный к пожизненному заключению за поджог дома, при котором погибли четверо, утверждает, что не планировал РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:44:00+03:00
2025-06-07T03:44:00+03:00
происшествия
урал
свердловская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Житель Свердловской области Егор Стародубцев, приговоренный к пожизненному заключению за поджог дома, при котором погибли четверо, утверждает, что не планировал убивать, а лишь подпалил сено возле дома, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Стародубцева в июне прошлого года приговорили к пожизненному: как установил суд он поругался со знакомым, к которому пришел в гости, после чего поджег дом приятеля, где находилось еще три человека - все они были пьяны, не смогли выбраться и погибли. Пожар также затронул соседний дом и гараж. Осужденный попытался приговор оспорить, свои доводы он привел в кассационной жалобе, которую рассматривал Верховный Суд в конце мая. В документах указано, что Стародубцев просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а не пожизненный, заявлял, что убийство потерпевших не совершал, а лишь "поджег сено у гаража, который находился на определенном расстоянии от дома". Дальше, по его словам, огонь перешел на веранду дома из-за горючих материалов в гараже. Таким образом, Стародубцев попытался убедить Верховный суд в отсутствии умысла и мотива, однако коллегия, проверив доводы, оставила приговор без изменений.
https://ria.ru/20201201/prigovor-1587150308.html
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урал
свердловская область
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происшествия, урал, свердловская область
Происшествия, Урал, Свердловская область
Поджигатель дома на Урале пытался доказать, что не убивал людей

Поджигатель дома с людьми на Урале пытался доказать, что поджигал только сено

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Житель Свердловской области Егор Стародубцев, приговоренный к пожизненному заключению за поджог дома, при котором погибли четверо, утверждает, что не планировал убивать, а лишь подпалил сено возле дома, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Стародубцева в июне прошлого года приговорили к пожизненному: как установил суд он поругался со знакомым, к которому пришел в гости, после чего поджег дом приятеля, где находилось еще три человека - все они были пьяны, не смогли выбраться и погибли. Пожар также затронул соседний дом и гараж.
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Осужденный попытался приговор оспорить, свои доводы он привел в кассационной жалобе, которую рассматривал Верховный Суд в конце мая. В документах указано, что Стародубцев просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а не пожизненный, заявлял, что убийство потерпевших не совершал, а лишь "поджег сено у гаража, который находился на определенном расстоянии от дома". Дальше, по его словам, огонь перешел на веранду дома из-за горючих материалов в гараже.
Таким образом, Стародубцев попытался убедить Верховный суд в отсутствии умысла и мотива, однако коллегия, проверив доводы, оставила приговор без изменений.
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