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В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2025
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02:49 07.06.2025 (обновлено: 10:55 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/zhertvoprinosheniya-2021457150.html
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2025
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек
В Турции более 14 тысяч человек обратились к врачам в первый день Курбан-байрама, получив ранения во время закалывания жертвенных животных, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:49:00+03:00
2025-06-07T10:55:00+03:00
в мире
турция
стамбул
празднование курбан-байрама
анкара (провинция)
конья
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СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. В Турции более 14 тысяч человек обратились к врачам в первый день Курбан-байрама, получив ранения во время закалывания жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу."За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", — написал он в соцсети X.Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание таких инцидентов.Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. У него нет постоянной даты, его отмечают по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман — Ураза Байрам.
https://ria.ru/20250607/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020715123.html
турция
стамбул
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в мире, турция, стамбул, празднование курбан-байрама, анкара (провинция), конья
В мире, Турция, Стамбул, Празднование Курбан-байрама, Анкара (провинция), Конья

В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек

© AP Photo / Khalil HamraЗакалывание жертвенных животных в первый день праздника Курбан-байрам в Стамбуле
Закалывание жертвенных животных в первый день праздника Курбан-байрам в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Закалывание жертвенных животных в первый день праздника Курбан-байрам в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. В Турции более 14 тысяч человек обратились к врачам в первый день Курбан-байрама, получив ранения во время закалывания жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.
«
"За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", — написал он в соцсети X.
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Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание таких инцидентов.

В 2024 году к врачам в первый день Курбан-байрама обратились почти 16 тысяч граждан Турции.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. У него нет постоянной даты, его отмечают по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман — Ураза Байрам.
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В миреТурцияСтамбулПразднование Курбан-байрамаАнкара (провинция)Конья
 
 
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