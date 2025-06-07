https://ria.ru/20250607/zhertvoprinosheniya-2021457150.html

В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек

В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2025

В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек

В Турции более 14 тысяч человек обратились к врачам в первый день Курбан-байрама, получив ранения во время закалывания жертвенных животных, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T02:49:00+03:00

2025-06-07T02:49:00+03:00

2025-06-07T10:55:00+03:00

в мире

турция

стамбул

празднование курбан-байрама

анкара (провинция)

конья

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СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. В Турции более 14 тысяч человек обратились к врачам в первый день Курбан-байрама, получив ранения во время закалывания жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу."За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", — написал он в соцсети X.Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание таких инцидентов.Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. У него нет постоянной даты, его отмечают по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман — Ураза Байрам.

https://ria.ru/20250607/kurban-bayram-1800665351.html

https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020715123.html

турция

стамбул

анкара (провинция)

конья

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в мире, турция, стамбул, празднование курбан-байрама, анкара (провинция), конья