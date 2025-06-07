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На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат - РИА Новости, 07.06.2025
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21:10 07.06.2025 (обновлено: 21:11 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html
На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат
На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат - РИА Новости, 07.06.2025
На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в отказе от приема тел погибших военнослужащих ВСУ и обмена пленных. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:10:00+03:00
2025-06-07T21:11:00+03:00
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артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в отказе от приема тел погибших военнослужащих ВСУ и обмена пленных."Именно Владимир Зеленский отказался принимать тела наших погибших военных — на данный момент их 6000, которых Россия в рамках своей христианской и гуманитарной миссии хотела передать Украине в одностороннем порядке", — написал Дмитрук.По мнению политика, родственникам пропавших без вести военных следует потребовать отставки Зеленского."Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и требовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых! Этого не хочет &lt;..&gt; только &lt;..&gt; Зеленский Владимир Александрович!" — заявил депутат.В субботу представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.При этом российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. Как сообщили в Минобороны, колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, но украинская сторона не явилась, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021541875.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат

Депутат Дмитрук обвинил Зеленского в отказе от приема тел военных ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в отказе от приема тел погибших военнослужащих ВСУ и обмена пленных.
"Именно Владимир Зеленский отказался принимать тела наших погибших военных — на данный момент их 6000, которых Россия в рамках своей христианской и гуманитарной миссии хотела передать Украине в одностороннем порядке", — написал Дмитрук.
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших
Вчера, 18:30
По мнению политика, родственникам пропавших без вести военных следует потребовать отставки Зеленского.
"Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и требовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых! Этого не хочет <..> только <..> Зеленский Владимир Александрович!" — заявил депутат.
В субботу представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
При этом российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. Как сообщили в Минобороны, колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, но украинская сторона не явилась, хотя дата была объявлена заранее.
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