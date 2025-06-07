https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html

На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат

На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат - РИА Новости, 07.06.2025

На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в отказе от приема тел погибших военнослужащих ВСУ и обмена пленных. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:10:00+03:00

2025-06-07T21:10:00+03:00

2025-06-07T21:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в отказе от приема тел погибших военнослужащих ВСУ и обмена пленных."Именно Владимир Зеленский отказался принимать тела наших погибших военных — на данный момент их 6000, которых Россия в рамках своей христианской и гуманитарной миссии хотела передать Украине в одностороннем порядке", — написал Дмитрук.По мнению политика, родственникам пропавших без вести военных следует потребовать отставки Зеленского."Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и требовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых! Этого не хочет <..> только <..> Зеленский Владимир Александрович!" — заявил депутат.В субботу представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.При этом российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. Как сообщили в Минобороны, колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, но украинская сторона не явилась, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021541875.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021546527.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины