В Госдуме прокомментировали ситуацию с передачей Украине тел погибших
Депутат Чемерис: нет такого дна, которое не пробила бы администрация Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Не существует такого "дна", которое не пробила бы администрация Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".
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"Очередной дикий поступок украинской власти - Киев не забрал тела 1212 бойцов ВСУ, переданных Москвой… Читая подобное, понимаешь - нет такого дна, которое не пробила бы администрация Зеленского", - сказала Чемерис.
Она напомнила, что Россия готова отправить еще четыре эшелона с телами 4800 погибших украинских бойцов, но власти Украины в последний момент перенесли обмен и отказались забирать своих солдат.
Политик добавила, что подобное поведение Зеленского уже не удивляет: отправить людей на верную гибель, "сделав их мишенью и разменной монетой своих амбиций", и потом отказать им в последнем желании - быть похороненными по-христиански.
"Действительно, зачем проводить опознание тел, приглашать родных убитых солдат, говорить с ними, и к тому же возмещать родственникам погибших серьезный ущерб (за каждого погибшего обещана выплата в размере 257 тысячи долларов США), если можно использовать одну из столь любимых Киевом мошеннических схем: нет опознания - значит, человек пропал без вести, а пропавшие без вести могут быть признаны погибшими лишь спустя 3 года с момента завершения конфликта", - сообщила депутат.
Чемерис назвала это кровавой экономией.
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"Действительно, разве на увековечивание памяти своих солдат просить денег у западных партнеров? Нет, реализация и оправдание своих амбиций и непомерного эго Зеленскому намного важнее", - подчеркнул она.
По мнению парламентария, люди и их жизни для главы киевского режима - всего лишь сопутствующие расходы, на которые можно не обращать внимание, и Зеленский не устает доказывать это всему адекватному миру, делая это все жестче и циничнее.
"Остается верить, что сами жители Украины, не имеющие возможности даже получить тела своих погибших близких, начнут это понимать хотя бы в ближайшем будущем", - подытожила Чемерис.