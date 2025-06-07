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В Госдуме прокомментировали ситуацию с передачей Украине тел погибших - РИА Новости, 07.06.2025
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https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021537697.html
В Госдуме прокомментировали ситуацию с передачей Украине тел погибших
В Госдуме прокомментировали ситуацию с передачей Украине тел погибших - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме прокомментировали ситуацию с передачей Украине тел погибших
Не существует такого "дна", которое не пробила бы администрация Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:57:00+03:00
2025-06-07T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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стамбул
владимир зеленский
владимир мединский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Не существует такого "дна", которое не пробила бы администрация Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные". "Очередной дикий поступок украинской власти - Киев не забрал тела 1212 бойцов ВСУ, переданных Москвой… Читая подобное, понимаешь - нет такого дна, которое не пробила бы администрация Зеленского", - сказала Чемерис. Она напомнила, что Россия готова отправить еще четыре эшелона с телами 4800 погибших украинских бойцов, но власти Украины в последний момент перенесли обмен и отказались забирать своих солдат. Политик добавила, что подобное поведение Зеленского уже не удивляет: отправить людей на верную гибель, "сделав их мишенью и разменной монетой своих амбиций", и потом отказать им в последнем желании - быть похороненными по-христиански. "Действительно, зачем проводить опознание тел, приглашать родных убитых солдат, говорить с ними, и к тому же возмещать родственникам погибших серьезный ущерб (за каждого погибшего обещана выплата в размере 257 тысячи долларов США), если можно использовать одну из столь любимых Киевом мошеннических схем: нет опознания - значит, человек пропал без вести, а пропавшие без вести могут быть признаны погибшими лишь спустя 3 года с момента завершения конфликта", - сообщила депутат. Чемерис назвала это кровавой экономией. "Действительно, разве на увековечивание памяти своих солдат просить денег у западных партнеров? Нет, реализация и оправдание своих амбиций и непомерного эго Зеленскому намного важнее", - подчеркнул она. По мнению парламентария, люди и их жизни для главы киевского режима - всего лишь сопутствующие расходы, на которые можно не обращать внимание, и Зеленский не устает доказывать это всему адекватному миру, делая это все жестче и циничнее. "Остается верить, что сами жители Украины, не имеющие возможности даже получить тела своих погибших близких, начнут это понимать хотя бы в ближайшем будущем", - подытожила Чемерис.
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
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в мире, киев, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали ситуацию с передачей Украине тел погибших

Депутат Чемерис: нет такого дна, которое не пробила бы администрация Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Не существует такого "дна", которое не пробила бы администрация Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".
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«
"Очередной дикий поступок украинской власти - Киев не забрал тела 1212 бойцов ВСУ, переданных Москвой… Читая подобное, понимаешь - нет такого дна, которое не пробила бы администрация Зеленского", - сказала Чемерис.
Она напомнила, что Россия готова отправить еще четыре эшелона с телами 4800 погибших украинских бойцов, но власти Украины в последний момент перенесли обмен и отказались забирать своих солдат.
Политик добавила, что подобное поведение Зеленского уже не удивляет: отправить людей на верную гибель, "сделав их мишенью и разменной монетой своих амбиций", и потом отказать им в последнем желании - быть похороненными по-христиански.
"Действительно, зачем проводить опознание тел, приглашать родных убитых солдат, говорить с ними, и к тому же возмещать родственникам погибших серьезный ущерб (за каждого погибшего обещана выплата в размере 257 тысячи долларов США), если можно использовать одну из столь любимых Киевом мошеннических схем: нет опознания - значит, человек пропал без вести, а пропавшие без вести могут быть признаны погибшими лишь спустя 3 года с момента завершения конфликта", - сообщила депутат.
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Чемерис назвала это кровавой экономией.
«
"Действительно, разве на увековечивание памяти своих солдат просить денег у западных партнеров? Нет, реализация и оправдание своих амбиций и непомерного эго Зеленскому намного важнее", - подчеркнул она.
По мнению парламентария, люди и их жизни для главы киевского режима - всего лишь сопутствующие расходы, на которые можно не обращать внимание, и Зеленский не устает доказывать это всему адекватному миру, делая это все жестче и циничнее.
"Остается верить, что сами жители Украины, не имеющие возможности даже получить тела своих погибших близких, начнут это понимать хотя бы в ближайшем будущем", - подытожила Чемерис.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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