Молдавские железнодорожникам получили зарплату за ноябрь прошлого года
Железнодорожникам Молдавии выплатили зарплату за ноябрь с семимесячной задержкой
© Sputnik / Mihai CarausПоезд на железнодорожных путях в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Поезд на железнодорожных путях в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудникам молдавской железной дороги Молдавии (ЖДМ) начали выплачивать заработную плату за ноябрь 2024 года, сообщил один из работников предприятия, разместив в социальной сети Facebook* соответствующую публикацию.
Ранее власти Молдавии, после череды протестов, неоднократно обещали решить проблему с долгами по заработной плате в отрасли. Выплаты начались только в июне 2025 года, что означает задержку на семь месяцев. В пятницу руководство ЖДМ сообщило, что в целях экономии госкомпания вынуждена отказаться от регулирования 30 железнодорожных переездов, чтобы сократить персонал.
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"Есть зарплата за ноябрь 2024 года…", - написал работник ЖДМ Роман Кожокарь в группе "Железнодорожники Молдовы".
Молдавская железная дорога является стратегически важным транспортным предприятием, обеспечивающим грузовые и пассажирские перевозки в республике.
Ситуация с невыплатами зарплат на железной дороге контрастирует с заявлениями правящей Партии действия и солидарности (ПДС) о экономических успехах страны и продвижении евроинтеграционного курса.
За последние годы предприятие "Железная дорога Молдовы" оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах ЖДМ на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. Протесты железнодорожников продолжились в феврале этого года.
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