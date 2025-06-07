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Молдавские железнодорожникам получили зарплату за ноябрь прошлого года - РИА Новости, 07.06.2025
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14:59 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/zarplata-2021514095.html
Молдавские железнодорожникам получили зарплату за ноябрь прошлого года
Молдавские железнодорожникам получили зарплату за ноябрь прошлого года - РИА Новости, 07.06.2025
Молдавские железнодорожникам получили зарплату за ноябрь прошлого года
Сотрудникам молдавской железной дороги Молдавии (ЖДМ) начали выплачивать заработную плату за ноябрь 2024 года, сообщил один из работников предприятия, разместив РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:59:00+03:00
2025-06-07T14:59:00+03:00
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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудникам молдавской железной дороги Молдавии (ЖДМ) начали выплачивать заработную плату за ноябрь 2024 года, сообщил один из работников предприятия, разместив в социальной сети Facebook* соответствующую публикацию. Ранее власти Молдавии, после череды протестов, неоднократно обещали решить проблему с долгами по заработной плате в отрасли. Выплаты начались только в июне 2025 года, что означает задержку на семь месяцев. В пятницу руководство ЖДМ сообщило, что в целях экономии госкомпания вынуждена отказаться от регулирования 30 железнодорожных переездов, чтобы сократить персонал. "Есть зарплата за ноябрь 2024 года…", - написал работник ЖДМ Роман Кожокарь в группе "Железнодорожники Молдовы". Молдавская железная дорога является стратегически важным транспортным предприятием, обеспечивающим грузовые и пассажирские перевозки в республике. Ситуация с невыплатами зарплат на железной дороге контрастирует с заявлениями правящей Партии действия и солидарности (ПДС) о экономических успехах страны и продвижении евроинтеграционного курса. За последние годы предприятие "Железная дорога Молдовы" оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах ЖДМ на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. Протесты железнодорожников продолжились в феврале этого года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, молдавия, украина, дорин речан, facebook, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Украина, Дорин Речан, Facebook, Евросоюз
Молдавские железнодорожникам получили зарплату за ноябрь прошлого года

Железнодорожникам Молдавии выплатили зарплату за ноябрь с семимесячной задержкой

© Sputnik / Mihai CarausПоезд на железнодорожных путях в Молдавии
Поезд на железнодорожных путях в Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Поезд на железнодорожных путях в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудникам молдавской железной дороги Молдавии (ЖДМ) начали выплачивать заработную плату за ноябрь 2024 года, сообщил один из работников предприятия, разместив в социальной сети Facebook* соответствующую публикацию.
Ранее власти Молдавии, после череды протестов, неоднократно обещали решить проблему с долгами по заработной плате в отрасли. Выплаты начались только в июне 2025 года, что означает задержку на семь месяцев. В пятницу руководство ЖДМ сообщило, что в целях экономии госкомпания вынуждена отказаться от регулирования 30 железнодорожных переездов, чтобы сократить персонал.
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"Есть зарплата за ноябрь 2024 года…", - написал работник ЖДМ Роман Кожокарь в группе "Железнодорожники Молдовы".
Молдавская железная дорога является стратегически важным транспортным предприятием, обеспечивающим грузовые и пассажирские перевозки в республике.
Ситуация с невыплатами зарплат на железной дороге контрастирует с заявлениями правящей Партии действия и солидарности (ПДС) о экономических успехах страны и продвижении евроинтеграционного курса.
За последние годы предприятие "Железная дорога Молдовы" оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах ЖДМ на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. Протесты железнодорожников продолжились в феврале этого года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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