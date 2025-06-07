https://ria.ru/20250607/zarplata-2021457291.html

Эксперт рассказал, на сколько может вырасти средняя зарплата в России

Эксперт рассказал, на сколько может вырасти средняя зарплата в России - РИА Новости, 07.06.2025

Эксперт рассказал, на сколько может вырасти средняя зарплата в России

Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в следующем году и составить примерно 118-120 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T02:51:00+03:00

2025-06-07T02:51:00+03:00

2025-06-07T02:51:00+03:00

россия

игорь балынин

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в следующем году и составить примерно 118-120 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом - ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118-120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчёта, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12-14% к результатам 2025 года", - сказал Балынин. Он отметил, что средняя зарплата в России в этом году, в следующем и в последующие годы будет расти, но темпы постепенно замедлятся. При этом увеличение будет идти выше инфляции. "Мы будем видеть рост зарплат не только в номинальном выражении, но и реальном. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20250529/zarplata-2019679897.html

https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, игорь балынин, общество