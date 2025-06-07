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"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 07.06.2025 (обновлено: 13:34 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/zapad-2021501272.html
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 07.06.2025
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:32:00+03:00
2025-06-07T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Нижнее Солёное, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск в Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 225 военных и шесть складов в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Нижнее Солёное, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск в Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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