https://ria.ru/20250607/zapad-2021501272.html

"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 07.06.2025

"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:32:00+03:00

2025-06-07T13:32:00+03:00

2025-06-07T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Нижнее Солёное, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск в Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html

https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины