https://ria.ru/20250607/zapad-2021501272.html
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 07.06.2025
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:32:00+03:00
2025-06-07T13:32:00+03:00
2025-06-07T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Нижнее Солёное, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск в Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 225 военных и шесть складов в зоне действия "Запада"