https://ria.ru/20250607/zaharova-2021545549.html

Киев будет проклят, если не заберет тела погибших, заявила Захарова

Киев будет проклят, если не заберет тела погибших, заявила Захарова - РИА Новости, 07.06.2025

Киев будет проклят, если не заберет тела погибших, заявила Захарова

Владимир Зеленский не заинтересован в судьбах украинцев, киевский режим насильно мобилизует их не для того, чтобы в дальнейшем обменивать, заявила официальный... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:59:00+03:00

2025-06-07T18:59:00+03:00

2025-06-07T19:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в судьбах украинцев, киевский режим насильно мобилизует их не для того, чтобы в дальнейшем обменивать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Люди? Для Зеленского? Какие такие люди? Зачем они ему нужны? Этих людей не для этого насильно вытаскивали из их хат, из хуторов, из квартир, не для этого они их пихали на передовую, на штурмы кидали (а их конечно кидали сразу на штурм), не для этого, чтобы их потом обменивать или еще что-то", - сказала она в эфире телеканала "Беларусь 1".Как подчеркнула Захарова, киевский режим проклянут свои же, если они не заберут тела шести тысяч погибших военнослужащих, которые готова передать российская сторона."Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед. Это уже просто за гранью", - cказала она.При этом официальный представитель МИД РФ раскритиковала Зеленского за слова о якобы бессодержательности переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле. Как отметила Захарова, достигнутые в Турции договоренности дали возможность обменять огромное количество людей, чья судьба оставалась неизвестна родственникам."Раз итогом переговоров не стали деньги, вооружение или реализация собственных амбиций – они бессодержательны (для Зеленского – ред.)", - подчеркнула она.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html

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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, владимир мединский, вооруженные силы украины