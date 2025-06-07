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"Россия права": японцы испугались последствий после сигнала от Москвы - РИА Новости, 07.06.2025
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12:42 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/yaponiya-2021496014.html
"Россия права": японцы испугались последствий после сигнала от Москвы
"Россия права": японцы испугались последствий после сигнала от Москвы - РИА Новости, 07.06.2025
"Россия права": японцы испугались последствий после сигнала от Москвы
Читатели портала Yahoo News активно обсуждают инцидент с учениями, которые Япония провела у берегов Сиретоко недалеко от острова Кунашир. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:42:00+03:00
2025-06-07T12:42:00+03:00
есимаса хаяси
япония
россия
в мире
кунашир (остров)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.Читатели портала Yahoo News активно обсуждают инцидент с учениями, которые Япония провела у берегов Сиретоко недалеко от острова Кунашир."Что ж, по-видимому, это практически официальное признание суверенитета России над Северными территориями (Курильскими островами. — Прим. Ред.) , граница которых проходит сразу за Сиретоко. Какие они все же трусливые и слабонервные!" — написал один из комментаторов."(Генсек правительства Ёсимаса Хаяси. — Прим. Ред.) поднял лапки &lt;...&gt; и извинился. Даже пресс-конференцию провел, лишь бы не обидеть", — отметил другой."Россия в данном случае абсолютно права. &lt;...&gt; Если ничего не предпринимать, мы можем столкнуться с большими, большими неприятностями", — поделился мнением еще один пользователь."Бесшабашность Береговой охраны может быть вызвана полным непониманием внешней политики. А если они понимали, что делают, то это еще хуже. Охрана должна охранять, а не создавать проблемы!" — заключили читатели.На этой неделе Хаяси заявил, что береговая охрана Японии тщательно работает над предотвращением инцидентов, подобных этому.Учебные стрельбы прошли 23 мая. Патрульный катер "Кавагири" в течение 53 минут проводил учебные стрельбы боевыми патронами из пулемета калибра 13 миллиметров, пока региональный штаб береговой охраны не осознал, что необходимое в таких случаях навигационное предупреждение судам не выдали заранее. После учебные стрельбы прекратили.Посольству Японии в Москве заявили протест после инцидента. Как отметили в МИД России, не объявленные заранее тренировочные стрельбы в непосредственной близости от российской границы создают опасную ситуацию для гражданского судоходства и категорически неприемлемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250604/mid-2020936739.html
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япония
россия
кунашир (остров)
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есимаса хаяси, япония, россия, в мире, кунашир (остров)
Есимаса Хаяси, Япония, Россия, В мире, Кунашир (остров)

"Россия права": японцы испугались последствий после сигнала от Москвы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.Читатели портала Yahoo News активно обсуждают инцидент с учениями, которые Япония провела у берегов Сиретоко недалеко от острова Кунашир.
"Что ж, по-видимому, это практически официальное признание суверенитета России над Северными территориями (Курильскими островами. — Прим. Ред.) , граница которых проходит сразу за Сиретоко. Какие они все же трусливые и слабонервные!" — написал один из комментаторов.
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"(Генсек правительства Ёсимаса Хаяси. — Прим. Ред.) поднял лапки <...> и извинился. Даже пресс-конференцию провел, лишь бы не обидеть", — отметил другой.
"Россия в данном случае абсолютно права. <...> Если ничего не предпринимать, мы можем столкнуться с большими, большими неприятностями", — поделился мнением еще один пользователь.
"Бесшабашность Береговой охраны может быть вызвана полным непониманием внешней политики. А если они понимали, что делают, то это еще хуже. Охрана должна охранять, а не создавать проблемы!" — заключили читатели.
На этой неделе Хаяси заявил, что береговая охрана Японии тщательно работает над предотвращением инцидентов, подобных этому.
Учебные стрельбы прошли 23 мая. Патрульный катер "Кавагири" в течение 53 минут проводил учебные стрельбы боевыми патронами из пулемета калибра 13 миллиметров, пока региональный штаб береговой охраны не осознал, что необходимое в таких случаях навигационное предупреждение судам не выдали заранее. После учебные стрельбы прекратили.
Посольству Японии в Москве заявили протест после инцидента. Как отметили в МИД России, не объявленные заранее тренировочные стрельбы в непосредственной близости от российской границы создают опасную ситуацию для гражданского судоходства и категорически неприемлемы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Есимаса ХаясиЯпонияРоссияВ миреКунашир (остров)
 
 
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