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Пленные боевики ВСУ попросили поскорее обменять их - РИА Новости, 07.06.2025
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19:54 07.06.2025 (обновлено: 21:41 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/vsu-2021553504.html
Пленные боевики ВСУ попросили поскорее обменять их
Пленные боевики ВСУ попросили поскорее обменять их - РИА Новости, 07.06.2025
Пленные боевики ВСУ попросили поскорее обменять их
Пленные украинские военнослужащие попросили Владимира Зеленского поскорее обменять их на российских военных. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:54:00+03:00
2025-06-07T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стамбул
владимир зеленский
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие попросили Владимира Зеленского поскорее обменять их на российских военных. Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трёх месяцев, и нас обменяют... Мы думали, что мы мариупольские, город разбили, и поэтому нас здесь держат, а в итоге, получается, наоборот, наша страна нас не хочет забирать, и все", - сказал один из пленных военнослужащих ВСУ в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что хочет увидеть родных и близких на Украине. "Надеюсь, что поскорее нас обменяют. Хотелось бы, чтобы он (Зеленский - ред.) переменил своё решение и совершил это", - сказал ещё один военнопленный. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена. Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/minoborony-2021534124.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021546527.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Пленные боевики ВСУ попросили поскорее обменять их

Пленные украинские военные попросили Зеленского поскорее обменять их

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие попросили Владимира Зеленского поскорее обменять их на российских военных.
Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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"Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трёх месяцев, и нас обменяют... Мы думали, что мы мариупольские, город разбили, и поэтому нас здесь держат, а в итоге, получается, наоборот, наша страна нас не хочет забирать, и все", - сказал один из пленных военнослужащих ВСУ в эфире телеканала "Россия-24".
Он добавил, что хочет увидеть родных и близких на Украине.
"Надеюсь, что поскорее нас обменяют. Хотелось бы, чтобы он (Зеленский - ред.) переменил своё решение и совершил это", - сказал ещё один военнопленный.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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