Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май
ВСУ за май потеряли 8,5 тысячи военных на Купянском и Харьковском направлениях
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ВСУ за май потеряли около 8,5 тысячи военных на купянском и харьковском направлениях, 600 пропали без вести, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.
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"Потери ВСУ продолжают расти. Только за май 2025 года на купянском и харьковском направлениях погибли и получили ранения до 8,5 тысячи военных, более 600 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении УВД.
Отмечается, что главной причиной потерь ВСУ является превосходство авиации РФ, а также плохая логистика ВСУ.
Как отметили в УВД, властям Украины невыгодно признавать погибшими своих военных, чтобы свести к минимуму выплаты компенсаций их семьям.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.