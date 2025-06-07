Рейтинг@Mail.ru
Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 07.06.2025 (обновлено: 16:15 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/vsu-2021523652.html
Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май
Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май - РИА Новости, 07.06.2025
Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май
ВСУ за май потеряли около 8,5 тысячи военных на купянском и харьковском направлениях, 600 пропали без вести, сообщает УВД российской администрации Харьковской... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:06:00+03:00
2025-06-07T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ВСУ за май потеряли около 8,5 тысячи военных на купянском и харьковском направлениях, 600 пропали без вести, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале."Потери ВСУ продолжают расти. Только за май 2025 года на купянском и харьковском направлениях погибли и получили ранения до 8,5 тысячи военных, более 600 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении УВД.Отмечается, что главной причиной потерь ВСУ является превосходство авиации РФ, а также плохая логистика ВСУ.Как отметили в УВД, властям Украины невыгодно признавать погибшими своих военных, чтобы свести к минимуму выплаты компенсаций их семьям.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май

ВСУ за май потеряли 8,5 тысячи военных на Купянском и Харьковском направлениях

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ВСУ за май потеряли около 8,5 тысячи военных на купянском и харьковском направлениях, 600 пропали без вести, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.
«
"Потери ВСУ продолжают расти. Только за май 2025 года на купянском и харьковском направлениях погибли и получили ранения до 8,5 тысячи военных, более 600 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении УВД.
Отмечается, что главной причиной потерь ВСУ является превосходство авиации РФ, а также плохая логистика ВСУ.
Как отметили в УВД, властям Украины невыгодно признавать погибшими своих военных, чтобы свести к минимуму выплаты компенсаций их семьям.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала