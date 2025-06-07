https://ria.ru/20250607/vsu-2021523652.html

Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май

Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май - РИА Новости, 07.06.2025

Администрация Харьковской области рассказала о потерях ВСУ за май

ВСУ за май потеряли около 8,5 тысячи военных на купянском и харьковском направлениях, 600 пропали без вести, сообщает УВД российской администрации Харьковской... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:06:00+03:00

2025-06-07T16:06:00+03:00

2025-06-07T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ВСУ за май потеряли около 8,5 тысячи военных на купянском и харьковском направлениях, 600 пропали без вести, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале."Потери ВСУ продолжают расти. Только за май 2025 года на купянском и харьковском направлениях погибли и получили ранения до 8,5 тысячи военных, более 600 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении УВД.Отмечается, что главной причиной потерь ВСУ является превосходство авиации РФ, а также плохая логистика ВСУ.Как отметили в УВД, властям Украины невыгодно признавать погибшими своих военных, чтобы свести к минимуму выплаты компенсаций их семьям.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы украины