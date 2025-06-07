https://ria.ru/20250607/vsu-2021484884.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами - РИА Новости, 07.06.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:41:00+03:00

2025-06-07T11:41:00+03:00

2025-06-07T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 6 июня. Атакам подверглись 40 населенных пунктов в 7 муниципалитетах области. Было выпущено 40 снарядов и зафиксированы атаки 76 беспилотниками, из них 18 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 10 частных домовладений, два предприятия, технологическое оборудование, коммерческий объект, трактор и 27 транспортных средств. "В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 13 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Новая Таволжанка и хутор Ржавец атакованы 13 беспилотниками", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе 10 населённых пунктов подверглись атакам 20 беспилотников, пострадали три человека в результате атак дронов. В Борисовском районе четыре населённых пункта атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе по пяти населённым пунктам совершены атаки 12 дронов. В Волоконовском районе семь населённых пунктов атакованы 9 беспилотниками. В Грайворонском округе по четырем сёлам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки 15 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250607/svo-2021480516.html

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белгородская область

шебекино

белгородский район

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технологии, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков