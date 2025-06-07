ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 дронами
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 беспилотниками
© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 6 июня. Атакам подверглись 40 населенных пунктов в 7 муниципалитетах области. Было выпущено 40 снарядов и зафиксированы атаки 76 беспилотниками, из них 18 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 10 частных домовладений, два предприятия, технологическое оборудование, коммерческий объект, трактор и 27 транспортных средств.
"В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 13 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Новая Таволжанка и хутор Ржавец атакованы 13 беспилотниками", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе 10 населённых пунктов подверглись атакам 20 беспилотников, пострадали три человека в результате атак дронов. В Борисовском районе четыре населённых пункта атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе по пяти населённым пунктам совершены атаки 12 дронов. В Волоконовском районе семь населённых пунктов атакованы 9 беспилотниками. В Грайворонском округе по четырем сёлам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки 15 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.