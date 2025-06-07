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ВСУ потеряли более 255 военных в Сумской области
ВСУ потеряли более 255 военных в Сумской области - РИА Новости, 07.06.2025
ВСУ потеряли более 255 военных в Сумской области
Украинская армия потеряла более 255 военнослужащих в Сумской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:08:00+03:00
2025-06-07T05:08:00+03:00
2025-06-07T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинская армия потеряла более 255 военнослужащих в Сумской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, четырех бригад территориальной обороны и штурмового полка. <...> Потери Вооруженных сил Украины составили свыше 255 военнослужащих", — сказал он.В частности, под огонь попали позиции ВСУ в районах Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки Сумской области.Украинские войска лишились:
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Безопасность
ВСУ потеряли более 255 военных в Сумской области
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской области