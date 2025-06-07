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ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 07.06.2025 (обновлено: 14:02 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/vs-2021502307.html
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 07.06.2025
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
Российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:36:00+03:00
2025-06-07T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://ria.ru/20250607/udary-2021500937.html
россия
черное море
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россия, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет в зоне проведения СВО
Вертолет в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.
"В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК
13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
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