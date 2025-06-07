https://ria.ru/20250607/vs-2021502307.html

ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 07.06.2025

ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

Российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:36:00+03:00

2025-06-07T13:36:00+03:00

2025-06-07T14:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

черное море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

https://ria.ru/20250607/udary-2021500937.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, черное море, вооруженные силы украины