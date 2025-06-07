https://ria.ru/20250607/vs-2021502307.html
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 07.06.2025
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
Российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:36:00+03:00
2025-06-07T13:36:00+03:00
2025-06-07T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://ria.ru/20250607/udary-2021500937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море