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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных - РИА Новости, 07.06.2025
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05:14 07.06.2025 (обновлено: 08:22 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/vs-2021460954.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:14:00+03:00
2025-06-07T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. "Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Каменского, Понятовки, Антоновки и Станислава", - сказал Кодрян. "Противник потерял до 80 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных

Российская группа войск Днепр уничтожила до 80 украинских военных и два орудия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Каменского, Понятовки, Антоновки и Станислава", - сказал Кодрян.
"Противник потерял до 80 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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