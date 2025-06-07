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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:14:00+03:00
2025-06-07T05:14:00+03:00
2025-06-07T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. "Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Каменского, Понятовки, Антоновки и Станислава", - сказал Кодрян. "Противник потерял до 80 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных
Российская группа войск Днепр уничтожила до 80 украинских военных и два орудия
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Каменского, Понятовки, Антоновки и Станислава", - сказал Кодрян.
"Противник потерял до 80 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.