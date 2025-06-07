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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных - РИА Новости, 07.06.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военных

Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:14:00+03:00

2025-06-07T05:14:00+03:00

2025-06-07T08:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. "Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Каменского, Понятовки, Антоновки и Станислава", - сказал Кодрян. "Противник потерял до 80 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность