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Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании

Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании - РИА Новости, 07.06.2025

Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании

При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах можно подхватить церкариоз, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T02:36:00+03:00

2025-06-07T02:36:00+03:00

2025-06-07T11:06:00+03:00

общество

россия

паразиты

виталий петров (врач)

здоровье

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах можно подхватить церкариоз, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров."Церкариоз, или церкариальный дерматит, также известный как "зуд купальщика", представляет собой воспалительную кожную реакцию, возникающую при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий. Эти микроорганизмы обитают в стоячих или слабо проточных пресных водоемах и развиваются в организме моллюсков, которые являются промежуточными хозяевами, тогда как окончательными хозяевами служат водоплавающие птицы. Человек заражается случайно, не являясь естественным звеном в жизненном цикле паразита: церкарии проникают в кожу, но не способны в ней выжить и вскоре погибают", — рассказал он.По словам медика, внедрение паразита вызывает выраженную аллергическую реакцию на коже. И хотя заболевание не представляет угрозы для жизни, оно может быть весьма мучительным и доставлять значительный дискомфорт.Собеседник агентства отметил, что церкариоз характеризуется практически мгновенным началом симптомов после контакта с зараженной водой, как правило, поражаются исключительно открытые участки кожи."Основные проявления включают покраснение, зуд и покалывание кожи, интенсивность которых может варьировать от умеренной до выраженной. Позднее в очагах поражения могут появляться папулы или волдыри. В отдельных случаях к кожной симптоматике присоединяются общие реакции — бессонница, повышение температуры тела, сухой кашель. Кроме того, при расчесывании сыпи возрастает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, осложняющей течение заболевания", — предупредил Петров.Он уточнил, что существуют группы людей, более чувствительных к церкариозу."Прежде всего это дети, у которых кожа тоньше, а иммунная система реагирует ярче, что может сопровождаться не только высыпаниями, но и лихорадкой. Повышенную чувствительность также демонстрируют лица с аллергическими заболеваниями, например, с атопическим дерматитом или бронхиальной астмой. Более выраженные симптомы могут наблюдаться у пациентов с ослабленным иммунитетом — пожилых людей, лиц на иммуносупрессивной терапии. У них возможно более длительное течение и риск присоединения вторичной инфекции", — добавил специалист.Врач подчеркнул, что при появлении симптомов рекомендуется воздержаться от самолечения и не затягивать с визитом к врачу-дерматовенерологу или инфекционисту. Продолжительность лечения церкариоза составляет от нескольких дней до одной недели.

https://ria.ru/20250604/spasateli-2020769051.html

https://realty.ria.ru/20250506/moskva-2015090130.html

https://ria.ru/20250121/kleschi-1753335132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, паразиты, виталий петров (врач), здоровье