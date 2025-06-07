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Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании - РИА Новости, 07.06.2025
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02:36 07.06.2025 (обновлено: 11:06 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/vrach-2021456384.html
Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании
Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании - РИА Новости, 07.06.2025
Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании
При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах можно подхватить церкариоз, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:36:00+03:00
2025-06-07T11:06:00+03:00
общество
россия
паразиты
виталий петров (врач)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах можно подхватить церкариоз, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров."Церкариоз, или церкариальный дерматит, также известный как "зуд купальщика", представляет собой воспалительную кожную реакцию, возникающую при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий. Эти микроорганизмы обитают в стоячих или слабо проточных пресных водоемах и развиваются в организме моллюсков, которые являются промежуточными хозяевами, тогда как окончательными хозяевами служат водоплавающие птицы. Человек заражается случайно, не являясь естественным звеном в жизненном цикле паразита: церкарии проникают в кожу, но не способны в ней выжить и вскоре погибают", — рассказал он.По словам медика, внедрение паразита вызывает выраженную аллергическую реакцию на коже. И хотя заболевание не представляет угрозы для жизни, оно может быть весьма мучительным и доставлять значительный дискомфорт.Собеседник агентства отметил, что церкариоз характеризуется практически мгновенным началом симптомов после контакта с зараженной водой, как правило, поражаются исключительно открытые участки кожи.&quot;Основные проявления включают покраснение, зуд и покалывание кожи, интенсивность которых может варьировать от умеренной до выраженной. Позднее в очагах поражения могут появляться папулы или волдыри. В отдельных случаях к кожной симптоматике присоединяются общие реакции — бессонница, повышение температуры тела, сухой кашель. Кроме того, при расчесывании сыпи возрастает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, осложняющей течение заболевания&quot;, — предупредил Петров.Он уточнил, что существуют группы людей, более чувствительных к церкариозу."Прежде всего это дети, у которых кожа тоньше, а иммунная система реагирует ярче, что может сопровождаться не только высыпаниями, но и лихорадкой. Повышенную чувствительность также демонстрируют лица с аллергическими заболеваниями, например, с атопическим дерматитом или бронхиальной астмой. Более выраженные симптомы могут наблюдаться у пациентов с ослабленным иммунитетом — пожилых людей, лиц на иммуносупрессивной терапии. У них возможно более длительное течение и риск присоединения вторичной инфекции", — добавил специалист.Врач подчеркнул, что при появлении симптомов рекомендуется воздержаться от самолечения и не затягивать с визитом к врачу-дерматовенерологу или инфекционисту. Продолжительность лечения церкариоза составляет от нескольких дней до одной недели.
https://ria.ru/20250604/spasateli-2020769051.html
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общество, россия, паразиты, виталий петров (врач), здоровье
Общество, Россия, Паразиты, Виталий Петров (врач), Здоровье
Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании

Врач Петров: при купании в стоячих водоемах можно заразиться церкариозом

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах можно подхватить церкариоз, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров.
"Церкариоз, или церкариальный дерматит, также известный как "зуд купальщика", представляет собой воспалительную кожную реакцию, возникающую при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий. Эти микроорганизмы обитают в стоячих или слабо проточных пресных водоемах и развиваются в организме моллюсков, которые являются промежуточными хозяевами, тогда как окончательными хозяевами служат водоплавающие птицы. Человек заражается случайно, не являясь естественным звеном в жизненном цикле паразита: церкарии проникают в кожу, но не способны в ней выжить и вскоре погибают", — рассказал он.
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По словам медика, внедрение паразита вызывает выраженную аллергическую реакцию на коже. И хотя заболевание не представляет угрозы для жизни, оно может быть весьма мучительным и доставлять значительный дискомфорт.
Собеседник агентства отметил, что церкариоз характеризуется практически мгновенным началом симптомов после контакта с зараженной водой, как правило, поражаются исключительно открытые участки кожи.
«

"Основные проявления включают покраснение, зуд и покалывание кожи, интенсивность которых может варьировать от умеренной до выраженной. Позднее в очагах поражения могут появляться папулы или волдыри. В отдельных случаях к кожной симптоматике присоединяются общие реакции — бессонница, повышение температуры тела, сухой кашель. Кроме того, при расчесывании сыпи возрастает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, осложняющей течение заболевания", — предупредил Петров.

Он уточнил, что существуют группы людей, более чувствительных к церкариозу.
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"Прежде всего это дети, у которых кожа тоньше, а иммунная система реагирует ярче, что может сопровождаться не только высыпаниями, но и лихорадкой. Повышенную чувствительность также демонстрируют лица с аллергическими заболеваниями, например, с атопическим дерматитом или бронхиальной астмой. Более выраженные симптомы могут наблюдаться у пациентов с ослабленным иммунитетом — пожилых людей, лиц на иммуносупрессивной терапии. У них возможно более длительное течение и риск присоединения вторичной инфекции", — добавил специалист.
Врач подчеркнул, что при появлении симптомов рекомендуется воздержаться от самолечения и не затягивать с визитом к врачу-дерматовенерологу или инфекционисту. Продолжительность лечения церкариоза составляет от нескольких дней до одной недели.
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