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На Западе высказались о российском ударе возмездия по Украине - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:27 07.06.2025 (обновлено: 15:14 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/vozmezdie-2021458565.html
На Западе высказались о российском ударе возмездия по Украине
На Западе высказались о российском ударе возмездия по Украине - РИА Новости, 07.06.2025
На Западе высказались о российском ударе возмездия по Украине
Попытки Украины нанести значимый ущерб России потерпели неудачу и ответный удар по ней наглядно это демонстрирует, заявил британский аналитик Александр Меркурис РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:27:00+03:00
2025-06-07T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
александр меркурис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Попытки Украины нанести значимый ущерб России потерпели неудачу и ответный удар по ней наглядно это демонстрирует, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Вчерашний удар России по Украине показал, что флот бомбардировщиков не утратил силы и ничто не смогло сорвать планы России, не говоря уже о нанесении ей сколь-либо значимого урона", — сказал он.По мнению аналитика, Россия нанесла ВСУ кратно больший ущерб, чем Украина когда-либо могла добиться своими атаками.В минувшую пятницу Минобороны России сообщило о нанесении в ответ на террористические акты Киева массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, производству и ремонту военной техники и беспилотников, центрам подготовки летчиков и складам вооружения ВСУ. В сводке ведомства отмечается, что цели достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html
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в мире, россия, украина, киев, александр меркурис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
На Западе высказались о российском ударе возмездия по Украине

Аналитик Меркурис: удар России по Украине показал тщетность попыток Киева

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Попытки Украины нанести значимый ущерб России потерпели неудачу и ответный удар по ней наглядно это демонстрирует, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Вчерашний удар России по Украине показал, что флот бомбардировщиков не утратил силы и ничто не смогло сорвать планы России, не говоря уже о нанесении ей сколь-либо значимого урона", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп
01:14
По мнению аналитика, Россия нанесла ВСУ кратно больший ущерб, чем Украина когда-либо могла добиться своими атаками.
В минувшую пятницу Минобороны России сообщило о нанесении в ответ на террористические акты Киева массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, производству и ремонту военной техники и беспилотников, центрам подготовки летчиков и складам вооружения ВСУ. В сводке ведомства отмечается, что цели достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
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