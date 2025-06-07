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Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/volodin-2021466365.html
Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима
Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима - РИА Новости, 07.06.2025
Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:17:00+03:00
2025-06-07T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ударами и терактами киевского режима в мирных городах России. Володин направил официальное обращение главе бундестага ФРГ и лидерам политических фракций немецкого парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. "Вы должны знать, что неонацистский режим (Владимира - ред.) Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией", - говорится в обращении Володина, которое опубликовано на сайте Госдумы.
https://ria.ru/20250606/udar-2021292956.html
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германия, россия, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Вячеслав Володин, Фридрих Мерц, Госдума РФ, В мире
Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима

Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева в российских городах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ударами и терактами киевского режима в мирных городах России.
Володин направил официальное обращение главе бундестага ФРГ и лидерам политических фракций немецкого парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны.
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"Вы должны знать, что неонацистский режим (Владимира - ред.) Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией", - говорится в обращении Володина, которое опубликовано на сайте Госдумы.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияВячеслав ВолодинФридрих МерцГосдума РФВ мире
 
 
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