https://ria.ru/20250607/volodin-2021466365.html
Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима
Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима - РИА Новости, 07.06.2025
Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:17:00+03:00
2025-06-07T07:17:00+03:00
2025-06-07T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ударами и терактами киевского режима в мирных городах России. Володин направил официальное обращение главе бундестага ФРГ и лидерам политических фракций немецкого парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. "Вы должны знать, что неонацистский режим (Владимира - ред.) Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией", - говорится в обращении Володина, которое опубликовано на сайте Госдумы.
https://ria.ru/20250606/udar-2021292956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима
Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева в российских городах