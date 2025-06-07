https://ria.ru/20250607/volodin-2021466365.html

Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима

Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима - РИА Новости, 07.06.2025

Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:17:00+03:00

2025-06-07T07:17:00+03:00

2025-06-07T07:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ударами и терактами киевского режима в мирных городах России. Володин направил официальное обращение главе бундестага ФРГ и лидерам политических фракций немецкого парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. "Вы должны знать, что неонацистский режим (Владимира - ред.) Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией", - говорится в обращении Володина, которое опубликовано на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20250606/udar-2021292956.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума рф, в мире