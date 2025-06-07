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Володин призвал бундестаг не забывать о погибших за освобождение от нацизма - РИА Новости, 07.06.2025
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06:52 07.06.2025 (обновлено: 07:46 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/volodin-2021465217.html
Володин призвал бундестаг не забывать о погибших за освобождение от нацизма
Володин призвал бундестаг не забывать о погибших за освобождение от нацизма - РИА Новости, 07.06.2025
Володин призвал бундестаг не забывать о погибших за освобождение от нацизма
Ситуация, когда погибшие за освобождение мира, в том числе Германии, от нацизма сегодня предаются забвению, недопустима, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:52:00+03:00
2025-06-07T07:46:00+03:00
германия
бундестаг германии
в мире
вячеслав володин
госдума рф
фридрих мерц
франклин рузвельт
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация, когда погибшие за освобождение мира, в том числе Германии, от нацизма сегодня предаются забвению, недопустима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии, которое есть на сайте Госдумы.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула."Недопустимо, когда переписывается и искажается история, когда герои, погибшие за освобождение мира от нацизма, в том числе Германии, сегодня предаются забвению, а их надгробия рушатся с одобрения европейских лидеров", - сказал Володин в обращении.По словам председателя Госдумы, Мерц позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма."Это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней. Лидеры стран антигитлеровской коалиции тех лет подчеркивали это", - отметил он.Володин в обращении привел цитаты бывшего президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. По его словам, Рузвельт еще в 1942 году говорил: "Русские войска уничтожили – и продолжают уничтожать – больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединённые Нации, вместе взятые"."В 1945 году премьер-министр Великобритании У.Черчилль отмечал: "Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед", - напомнил председатель Госдумы.Он подчеркнул, что США и Великобритания открыли второй фронт в Европе против Гитлера в 1944 году, понеся совокупные потери в ходе всей Второй мировой войны порядка 800 тысяч человек."Ф.Мерцу следовало бы освежить память, перечитать учебники истории и заявления тех глав государств, которые участвовали в войне против фашизма. Прошу пригласить канцлера ФРГ в Бундестаг для ознакомления с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке", - говорится в обращении Володина.По его мнению, политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – "осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем".
https://ria.ru/20250606/merts-2021300193.html
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германия, бундестаг германии, в мире, вячеслав володин, госдума рф, фридрих мерц, франклин рузвельт, вторая мировая война (1939-1945), великобритания, сша
Германия, Бундестаг Германии, В мире, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Фридрих Мерц, Франклин Рузвельт, Вторая мировая война (1939-1945), Великобритания, США
Володин призвал бундестаг не забывать о погибших за освобождение от нацизма

Володин назвал забвение погибших за освобождение мира от нацизма недопустимым

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация, когда погибшие за освобождение мира, в том числе Германии, от нацизма сегодня предаются забвению, недопустима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии, которое есть на сайте Госдумы.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
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"Недопустимо, когда переписывается и искажается история, когда герои, погибшие за освобождение мира от нацизма, в том числе Германии, сегодня предаются забвению, а их надгробия рушатся с одобрения европейских лидеров", - сказал Володин в обращении.
По словам председателя Госдумы, Мерц позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма.
"Это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней. Лидеры стран антигитлеровской коалиции тех лет подчеркивали это", - отметил он.
Володин в обращении привел цитаты бывшего президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. По его словам, Рузвельт еще в 1942 году говорил: "Русские войска уничтожили – и продолжают уничтожать – больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединённые Нации, вместе взятые".
"В 1945 году премьер-министр Великобритании У.Черчилль отмечал: "Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед", - напомнил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что США и Великобритания открыли второй фронт в Европе против Гитлера в 1944 году, понеся совокупные потери в ходе всей Второй мировой войны порядка 800 тысяч человек.
"Ф.Мерцу следовало бы освежить память, перечитать учебники истории и заявления тех глав государств, которые участвовали в войне против фашизма. Прошу пригласить канцлера ФРГ в Бундестаг для ознакомления с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке", - говорится в обращении Володина.
По его мнению, политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – "осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем".
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ГерманияБундестаг ГерманииВ миреВячеслав ВолодинГосдума РФФридрих МерцФранклин РузвельтВторая мировая война (1939-1945)ВеликобританияСША
 
 
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