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Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине - РИА Новости, 07.06.2025
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06:42 07.06.2025 (обновлено: 10:02 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/volodin-2021464921.html
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине - РИА Новости, 07.06.2025
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:42:00+03:00
2025-06-07T10:02:00+03:00
германия
украина
россия
бундестаг германии
вячеслав володин
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага и лидерам пяти политических фракций.&quot;Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, вы сами понимаете&quot;, — указал он в обращении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.По словам политика, сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между странами.&quot;Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы&quot;, — подчеркнул спикер Госдумы.В конце мая Минобороны ФРГ заявило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на помощь ВСУ и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о них и суммах контрактов не назывались.В среду немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что уже через несколько недель Киев получит первые системы, произведенные на Украине при помощи Берлина.
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германия, украина, россия, бундестаг германии, вячеслав володин, в мире, госдума рф
Германия, Украина, Россия, Бундестаг Германии, Вячеслав Володин, В мире, Госдума РФ
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине

Володин: Германия все больше втягивается в военные действия против России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ, председатель парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ, председатель парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной думы РФ, председатель парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага и лидерам пяти политических фракций.
«

"Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, вы сами понимаете", — указал он в обращении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

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По словам политика, сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между странами.
«

"Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы", — подчеркнул спикер Госдумы.

В конце мая Минобороны ФРГ заявило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на помощь ВСУ и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о них и суммах контрактов не назывались.
В среду немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что уже через несколько недель Киев получит первые системы, произведенные на Украине при помощи Берлина.
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ГерманияУкраинаРоссияБундестаг ГерманииВячеслав ВолодинВ миреГосдума РФ
 
 
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