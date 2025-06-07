https://ria.ru/20250607/volodin-2021464921.html
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине - РИА Новости, 07.06.2025
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:42:00+03:00
2025-06-07T06:42:00+03:00
2025-06-07T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага и лидерам пяти политических фракций."Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, вы сами понимаете", — указал он в обращении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.По словам политика, сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между странами."Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы", — подчеркнул спикер Госдумы.В конце мая Минобороны ФРГ заявило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на помощь ВСУ и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о них и суммах контрактов не назывались.В среду немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что уже через несколько недель Киев получит первые системы, произведенные на Украине при помощи Берлина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, россия, бундестаг германии, вячеслав володин, в мире, госдума рф
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Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
Володин: Германия все больше втягивается в военные действия против России