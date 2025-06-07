https://ria.ru/20250607/vojska-2021448554.html
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.06.2025
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:16:00+03:00
2025-06-07T00:16:00+03:00
2025-06-07T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 19 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. В управление не поступали данные о жертвах среди мирных граждан. За предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов