https://ria.ru/20250607/voennoplennye-2021514785.html

Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена

Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена - РИА Новости, 07.06.2025

Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена

Российская сторона передала украинской список из 640 фамилий украинских военнопленных для обмена, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:02:00+03:00

2025-06-07T15:02:00+03:00

2025-06-07T15:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

в мире

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972686426_0:50:1531:911_1920x0_80_0_0_d6849d9ff6cec5fee075258ee7d78772.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона передала украинской список из 640 фамилий украинских военнопленных для обмена, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты их возвращения и передачи российской стороне соответствующего числа российских военнопленных, сообщило министерство обороны РФ."Российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ."Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подчеркнул Зорин.

https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html

россия

киев

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, в мире, стамбул