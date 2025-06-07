Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена
МО: РФ передала Киеву список из 640 пленных, но он не назначил дату возвращения
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона передала украинской список из 640 фамилий украинских военнопленных для обмена, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты их возвращения и передачи российской стороне соответствующего числа российских военнопленных, сообщило министерство обороны РФ.
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"Российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ.
"Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подчеркнул Зорин.