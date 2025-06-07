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Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена - РИА Новости, 07.06.2025
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15:02 07.06.2025 (обновлено: 15:13 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/voennoplennye-2021514785.html
Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена
Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена - РИА Новости, 07.06.2025
Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена
Российская сторона передала украинской список из 640 фамилий украинских военнопленных для обмена, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:02:00+03:00
2025-06-07T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона передала украинской список из 640 фамилий украинских военнопленных для обмена, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты их возвращения и передачи российской стороне соответствующего числа российских военнопленных, сообщило министерство обороны РФ."Российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ."Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подчеркнул Зорин.
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, В мире, Стамбул
Россия передала Украине список из 640 военнопленных для обмена

МО: РФ передала Киеву список из 640 пленных, но он не назначил дату возвращения

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона передала украинской список из 640 фамилий украинских военнопленных для обмена, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты их возвращения и передачи российской стороне соответствующего числа российских военнопленных, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ.
"Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подчеркнул Зорин.
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13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВ миреСтамбул
 
 
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