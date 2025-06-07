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Как церковь и власти США 57 лет покрывали убийцу королевы красоты

Как церковь и власти США 57 лет покрывали убийцу королевы красоты - РИА Новости, 07.06.2025

Как церковь и власти США 57 лет покрывали убийцу королевы красоты

Что можно представить, услышав словосочетание "католический священник"? Благочестие, обеты и служение Богу? Но как быть, если под рясой скрывается хладнокровный РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:01:00+03:00

2025-06-07T09:01:00+03:00

2025-06-07T09:01:00+03:00

техас

сша

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в мире

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Что можно представить, услышав словосочетание "католический священник"? Благочестие, обеты и служение Богу? Но как быть, если под рясой скрывается хладнокровный убийца и насильник? Именно такой шокирующий случай произошел в тихом техасском городке, когда молодая учительница и победительница конкурса красоты пошла исповедоваться и не вернулась. Почему на протяжении 57 лет власти и церковь всеми силами блокировали расследование очевидного преступления? И какое отношение это дело имело к президентской кампании Джона Кеннеди?Пасхальная исповедь без отпущения греховИрэн Гарса, 25-летняя учительница начальных классов и обладательница титула "Мисс Южный Техас" (1958 год), 16 апреля 1960 года отправилась в церковь Святого Сердца в Макаллене (Техас). Был канун Пасхи — время, когда добропорядочные католики стремятся очистить душу исповедью. Многие прихожане видели, как Ирэн вошла в церковь около семи вечера, но домой она так и не вернулась.Родители забили тревогу только к утру — сначала они думали, что дочь осталась на пасхальное бдение. Поиски начались немедленно. Сначала нашли ее сумочку, потом туфли. А через пять дней в ирригационном канале обнаружили тело девушки, завернутое в мешковину.Экспертиза показала, что Ирэн была жестоко избита острым предметом, изнасилована и задушена. Для сонного техасского городка это стало шоком невероятной силы.Улики против "божьего человека"Последним, кто видел Ирэн живой, был 27-летний священник Джон Бернард Фейт. Он утверждал, что после исповеди девушка ушла, а он больше ничего не знает. Но полицейские заметили порезы и царапины на его руках. Фейт объяснил, что поранился, перелезая через забор, когда его случайно заперли в ризнице.Через две недели в ирригационном канале рядом с местом обнаружения тела нашли прибор для просмотра слайдов. После публикации его фото в газете Фейт сам написал записку в полицию, сообщив, что устройство принадлежит ему.Еще одна странность: священник признался, что выслушал исповедь Ирэн не в исповедальне, а в пасторском доме, что противоречило правилам церкви. Несмотря на все подозрения, полиция заявила, что "не имеет убедительных зацепок".Хищник в рясеСамое шокирующее в этой истории — за три недели до убийства Ирэн Гарса на 20-летнюю студентку Марию Америку Герра было совершено нападение в другой церкви, в 10 милях от Макаллена. Мария стояла на коленях у алтаря, когда священник набросился на нее сзади, закрыл рот платком и повалил на землю. Девушке удалось вырваться, укусив нападавшего до крови.Когда полиция показала Марии фотографии разных мужчин, она без колебаний указала на Фейта. В 1962 году его признали виновным лишь в "нападении при отягчающих обстоятельствах", присудили штраф в 500 долларов и... отпустили. Никакого тюремного заключения.Тайное соглашение против правосудияКриминальный репортер Даррел Дэвис позже рассказывал: окружной прокурор по секрету сообщил журналистам, что суду известно о причастности Фейта к убийству Ирэн, и церковное начальство тоже это знало. Но было заключено некое "соглашение".В результате этих договоренностей Фейта просто перевели в монастырь в другом штате. В 1970 году он вообще сложил с себя сан, женился, завел детей и внуков, мирно живя в Аризоне. А семья Ирэн продолжала бороться за правду, но никто не хотел идти против церкви и власти.Тайна, которую хранили священникиДело получило неожиданный поворот в 2002 году. Монах Дейл Тачени написал в полицию, что молодой священник, прибывший в их монастырь вскоре после Пасхи 1960 года, признался ему в убийстве женщины.По словам Тачени, Фейт рассказал, что после исповеди увел девушку в подвал пасторского дома, где изнасиловал ее. Позже он обернул голову Ирэн полиэтиленом и слышал, как она повторяла: "Я не могу дышать..." Когда он вернулся, она была мертва, и он избавился от тела в канале.Отец Джозеф О'Брайен, бывший коллега Фейта, также подтвердил, что тот признался ему в преступлении. Но прокурор Рене Герра заявил, что О'Брайен страдал слабоумием, и не стал возобновлять расследование.Справедливость через полвекаТолько в 2015 году, когда был избран новый прокурор Рикардо Родригес, дело сдвинулось с мертвой точки. В феврале 2016 года 83-летнего Фейта арестовали и экстрадировали в Техас.Суд состоялся в 2017 году — спустя 57 лет после преступления. Ключевым свидетелем стал 88-летний монах Тачени, который, давая показания, плакал, сожалея о своем долгом молчании.Справедливость наконец восторжествовала в декабре 2017 года — 85-летний Фейт был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Завершилась его история в феврале 2020 года, когда он скончался в тюрьме от сердечного приступа, так и не выразив раскаяния за содеянное.Кампания Кеннеди против справедливостиОдно из самых поразительных доказательств сговора церкви и властей — письмо 1960 года между двумя религиозными деятелями. В нем обсуждается, что дело могло негативно повлиять на предвыборную кампанию Джона Кеннеди, первого кандидата в президенты США от католиков. Политические интересы оказались важнее правосудия и жизни молодой женщины.Дело Ирэн Гарса обнажило циничную изнанку системы, где убийца в рясе спокойно прожил почти 60 лет после преступления — женился, завел детей, нянчил внуков, пока тело девушки истлевало в земле."Теперь Фейт предстанет перед последним судьей", — сказала родственница Ирэн после смерти преступника. История Гарса — это не триумф американского правосудия, а его фундаментальный провал.

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техас, сша, аризона, в мире, джон кеннеди (политик)