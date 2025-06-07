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Владимиров обсудил с вице-премьером Армении открытие нового рейса
Владимиров обсудил с вице-премьером Армении открытие нового рейса - РИА Новости, 07.06.2025
Владимиров обсудил с вице-премьером Армении открытие нового рейса
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вместе с главами ряда российских регионов принял участие во встрече с вице-премьером Республики Армения Мгером... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:57:00+03:00
2025-06-07T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вместе с главами ряда российских регионов принял участие во встрече с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном, на которой обсудил открытие нового авиарейса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Встреча состоялась 6 июня в Ереване в дни X Российско-Армянского межрегионального форума. Также обсуждены темы культурного обмена, гуманитарного сотрудничества, развития транспортного сообщения. По просьбе армянской стороны будет рассмотрена возможность открытия авиарейсов из края в армянский Гюмри. Глава Ставрополья выразил уверенность, что такой шаг будет поспособствовать развитию туристической отрасли края и привлечет еще больше гостей на курорты региона. Кроме того, Владимиров отметил перспективы развития экономических связей между краем и Республикой Армения. "В 2024 году товарооборот между Ставропольем и Арменией составил почти 100 миллионов долларов. Основу ставропольского экспорта составляют продукты сельского хозяйства. И мы настроены эти поставки только наращивать. Чем больше ставропольских товаров будут узнавать в мире — тем сильнее будет экономика нашего края", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20250605/stavropole-2021054345.html
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владимир владимиров, армения, россия, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Армения, Россия, Ставропольский край
Владимиров обсудил с вице-премьером Армении открытие нового рейса
Губернатор Владимиров обсудил с вице-премьером Армении открытие нового рейса
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вместе с главами ряда российских регионов принял участие во встрече с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном, на которой обсудил открытие нового авиарейса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Встреча состоялась 6 июня в Ереване в дни X Российско-Армянского межрегионального форума.
Также обсуждены темы культурного обмена, гуманитарного сотрудничества, развития транспортного сообщения. По просьбе армянской стороны будет рассмотрена возможность открытия авиарейсов из края в армянский Гюмри. Глава Ставрополья выразил уверенность, что такой шаг будет поспособствовать развитию туристической отрасли края и привлечет еще больше гостей на курорты региона.
Кроме того, Владимиров отметил перспективы развития экономических связей между краем и Республикой Армения.
"В 2024 году товарооборот между Ставропольем и Арменией составил почти 100 миллионов долларов. Основу ставропольского экспорта составляют продукты сельского хозяйства. И мы настроены эти поставки только наращивать. Чем больше ставропольских товаров будут узнавать в мире — тем сильнее будет экономика нашего края", – сказал губернатор.