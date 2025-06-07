https://ria.ru/20250607/velikobritaniya-2021561931.html

В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III

В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III - РИА Новости, 07.06.2025

В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III

Полиция Великобритании предотвратила теракт против гвардии короля Карла III, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:50:00+03:00

2025-06-07T20:50:00+03:00

2025-06-07T20:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция Великобритании предотвратила теракт против гвардии короля Карла III, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. "Полицейские сорвали предполагаемую террористическую атаку против военнослужащих, охраняющих короля Карла", - говорится в материале на сайте издания. На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Слау молодого человека по подозрению в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Затем ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник планировал нападение в одиночку. В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии из казармы, расположенной "в двух шагах" от Виндзорского замка - резиденции британских монархов, приказали в течение двух дней не покидать территорию в военной форме.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, карл iii