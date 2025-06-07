В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III
Sun: полиция Британии предотвратила теракт против гвардии короля Карла III
© Depositphotos.com / craigscottwalkeКоролевский гвардеец в Виндзорском замке
© Depositphotos.com / craigscottwalke
Королевский гвардеец в Виндзорском замке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция Великобритании предотвратила теракт против гвардии короля Карла III, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
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"Полицейские сорвали предполагаемую террористическую атаку против военнослужащих, охраняющих короля Карла", - говорится в материале на сайте издания.
На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Слау молодого человека по подозрению в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Затем ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник планировал нападение в одиночку.
В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии из казармы, расположенной "в двух шагах" от Виндзорского замка - резиденции британских монархов, приказали в течение двух дней не покидать территорию в военной форме.
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