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В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III - РИА Новости, 07.06.2025
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20:50 07.06.2025 (обновлено: 20:51 07.06.2025)
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В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III
В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III - РИА Новости, 07.06.2025
В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III
Полиция Великобритании предотвратила теракт против гвардии короля Карла III, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.06.2025
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция Великобритании предотвратила теракт против гвардии короля Карла III, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. "Полицейские сорвали предполагаемую террористическую атаку против военнослужащих, охраняющих короля Карла", - говорится в материале на сайте издания. На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Слау молодого человека по подозрению в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Затем ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник планировал нападение в одиночку. В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии из казармы, расположенной "в двух шагах" от Виндзорского замка - резиденции британских монархов, приказали в течение двух дней не покидать территорию в военной форме.
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в мире, великобритания, карл iii
В мире, Великобритания, Карл III
В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III

Sun: полиция Британии предотвратила теракт против гвардии короля Карла III

© Depositphotos.com / craigscottwalkeКоролевский гвардеец в Виндзорском замке
Королевский гвардеец в Виндзорском замке - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Depositphotos.com / craigscottwalke
Королевский гвардеец в Виндзорском замке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция Великобритании предотвратила теракт против гвардии короля Карла III, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
«
"Полицейские сорвали предполагаемую террористическую атаку против военнослужащих, охраняющих короля Карла", - говорится в материале на сайте издания.
На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Слау молодого человека по подозрению в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Затем ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник планировал нападение в одиночку.
В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии из казармы, расположенной "в двух шагах" от Виндзорского замка - резиденции британских монархов, приказали в течение двух дней не покидать территорию в военной форме.
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