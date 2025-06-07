https://ria.ru/20250607/uzbekistan-2021494191.html

Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер"

Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер" - РИА Новости, 07.06.2025

Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер"

Ангренский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы за участие в СВО в рядах группы... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:33:00+03:00

2025-06-07T12:33:00+03:00

2025-06-07T12:33:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 7 июн – РИА Новости. Ангренский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы за участие в СВО в рядах группы "Вагнер", следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По версии суда, житель Ангрена в июле 202 года выехал в Самарскую область на заработки. В марте 2022 года он был осужден на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Находясь в местах лишения свободы, он решил выступить в группу "Вагнер", прошел курс военной подготовки, затем принял участие в СВО, был награжден несколькими медалями и принял гражданство РФ. В октябре 2024 года он вернулся в Узбекистан, где был задержан правоохранительными органами. "Признать У.М., 2000 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с применением статьи 57 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (назначение более мягкого наказания)", - говорится в тексте приговора. В соответствии со статьей "назначение более мягкого наказания" суд, учитывая обстоятельства, в исключительных случаях может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного главной статьей обвинения. Статья УК Узбекистана за участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим иностранного государства, предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250603/naemnik-2020757862.html

https://ria.ru/20250104/prigovor-1992526528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, самарская область, россия, в мире