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Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер" - РИА Новости, 07.06.2025
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12:33 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/uzbekistan-2021494191.html
Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер"
Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер" - РИА Новости, 07.06.2025
Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер"
Ангренский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы за участие в СВО в рядах группы... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:33:00+03:00
2025-06-07T12:33:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 7 июн – РИА Новости. Ангренский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы за участие в СВО в рядах группы "Вагнер", следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По версии суда, житель Ангрена в июле 202 года выехал в Самарскую область на заработки. В марте 2022 года он был осужден на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Находясь в местах лишения свободы, он решил выступить в группу "Вагнер", прошел курс военной подготовки, затем принял участие в СВО, был награжден несколькими медалями и принял гражданство РФ. В октябре 2024 года он вернулся в Узбекистан, где был задержан правоохранительными органами. "Признать У.М., 2000 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с применением статьи 57 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (назначение более мягкого наказания)", - говорится в тексте приговора. В соответствии со статьей "назначение более мягкого наказания" суд, учитывая обстоятельства, в исключительных случаях может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного главной статьей обвинения. Статья УК Узбекистана за участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим иностранного государства, предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250603/naemnik-2020757862.html
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узбекистан, самарская область, россия, в мире
Узбекистан, Самарская область, Россия, В мире
Житель Узбекистана получил срок за участие в СВО в рядах группы "Вагнер"

Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам за участие в СВО в рядах "Вагнера"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 7 июн – РИА Новости. Ангренский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы за участие в СВО в рядах группы "Вагнер", следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости.
По версии суда, житель Ангрена в июле 202 года выехал в Самарскую область на заработки. В марте 2022 года он был осужден на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Находясь в местах лишения свободы, он решил выступить в группу "Вагнер", прошел курс военной подготовки, затем принял участие в СВО, был награжден несколькими медалями и принял гражданство РФ. В октябре 2024 года он вернулся в Узбекистан, где был задержан правоохранительными органами.
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"Признать У.М., 2000 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с применением статьи 57 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (назначение более мягкого наказания)", - говорится в тексте приговора.
В соответствии со статьей "назначение более мягкого наказания" суд, учитывая обстоятельства, в исключительных случаях может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного главной статьей обвинения.
Статья УК Узбекистана за участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим иностранного государства, предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
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