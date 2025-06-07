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В Египте высказались об отказе Зеленского забирать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
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23:53 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021575588.html
В Египте высказались об отказе Зеленского забирать тела погибших
В Египте высказались об отказе Зеленского забирать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
В Египте высказались об отказе Зеленского забирать тела погибших
Отказ Владимира Зеленского забирать тела военнослужащих ВСУ вызывает сомнение в его стремлении к миру, заявил РИА Новости депутат египетского парламента Мустафа РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T23:53:00+03:00
2025-06-07T23:53:00+03:00
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владимир мединский
владимир путин
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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КАИР, 7 июн - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского забирать тела военнослужащих ВСУ вызывает сомнение в его стремлении к миру, заявил РИА Новости депутат египетского парламента Мустафа Бакри. "Решение России передать тела украинской стороне является гуманитарным вопросом. Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным", - сказал Бакри. По его словам, мир видит, что Зеленский подчиняется приказам Запада, не озабоченного стабильностью на Украине. "Это подтверждает, что мирный процесс уже не такой, каким был еще несколько дней назад", - добавил египетский депутат. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Египте высказались об отказе Зеленского забирать тела погибших

Египетский депутат Бакри: отказ Зеленского забирать тела вызывает сомнения

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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КАИР, 7 июн - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского забирать тела военнослужащих ВСУ вызывает сомнение в его стремлении к миру, заявил РИА Новости депутат египетского парламента Мустафа Бакри.
"Решение России передать тела украинской стороне является гуманитарным вопросом. Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным", - сказал Бакри.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Вчера, 16:13
По его словам, мир видит, что Зеленский подчиняется приказам Запада, не озабоченного стабильностью на Украине.
"Это подтверждает, что мирный процесс уже не такой, каким был еще несколько дней назад", - добавил египетский депутат.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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