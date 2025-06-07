https://ria.ru/20250607/ukraina-2021573421.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T23:22:00+03:00

2025-06-07T23:22:00+03:00

2025-06-07T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Николаевской, Харьковской и Сумской областях был объявлен в промежутке с 21.03 по 21.27 мск. В Кировоградской области воздушная тревога была объявлена в 22.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250607/bespilotniki-2021572724.html

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в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины