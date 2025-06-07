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Французский политик пристыдил командование армии из-за Украины - РИА Новости, 07.06.2025
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23:04 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021572011.html
Французский политик пристыдил командование армии из-за Украины
Французский политик пристыдил командование армии из-за Украины - РИА Новости, 07.06.2025
Французский политик пристыдил командование армии из-за Украины
Действия французской армии по подготовке ВСУ направлены против интересов самой Франции, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T23:04:00+03:00
2025-06-07T23:04:00+03:00
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
флориан филиппо
вооруженные силы украины
патриот
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Действия французской армии по подготовке ВСУ направлены против интересов самой Франции, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Полная поддержка: тактическая, техническая, материальная. Та же борьба. Та же решимость. За Украину. За Европу". И против Франции. Как вам не стыдно?!" — написал он.Накануне в аккаунте Объединенного комитета начальников штабов Франции появился пост о планах усилить тактическую, техническую и материальную подготовки ВСУ. Он был проиллюстрирован схематическим изображением украинского герба.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250607/frantsija-2021512241.html
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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, флориан филиппо, вооруженные силы украины, патриот
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Патриот

Французский политик пристыдил командование армии из-за Украины

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Действия французской армии по подготовке ВСУ направлены против интересов самой Франции, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Полная поддержка: тактическая, техническая, материальная. Та же борьба. Та же решимость. За Украину. За Европу". И против Франции. Как вам не стыдно?!" — написал он.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Франция наладит выпуск БПЛА на Украине
Вчера, 14:40
Накануне в аккаунте Объединенного комитета начальников штабов Франции появился пост о планах усилить тактическую, техническую и материальную подготовки ВСУ. Он был проиллюстрирован схематическим изображением украинского герба.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 14:39
 
В миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныПатриот
 
 
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