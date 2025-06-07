https://ria.ru/20250607/ukraina-2021565279.html

Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков

Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков - РИА Новости, 07.06.2025

Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков

Режиму Владимира Зеленского не нужны немые свидетели его злодеяний на Украине в виде тел ликвидированных солдат ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:15:00+03:00

2025-06-07T21:15:00+03:00

2025-06-07T21:15:00+03:00

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оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Режиму Владимира Зеленского не нужны немые свидетели его злодеяний на Украине в виде тел ликвидированных солдат ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. "Тела погибших солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру". По мнению Медведчука, Зеленский и его окружение попросту хотят сэкономить на выплатах семьям погибших военнослужащих ВСУ. "Коррупционный режим просто не желает платить тем, кого он обрек на верную смерть, заработав себе в карманы миллиарды долларов", - добавил он.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир мединский, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь