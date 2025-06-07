Рейтинг@Mail.ru
Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021565279.html
Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков
Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков - РИА Новости, 07.06.2025
Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков
Режиму Владимира Зеленского не нужны немые свидетели его злодеяний на Украине в виде тел ликвидированных солдат ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:15:00+03:00
2025-06-07T21:15:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
владимир мединский
вооруженные силы украины
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Режиму Владимира Зеленского не нужны немые свидетели его злодеяний на Украине в виде тел ликвидированных солдат ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. "Тела погибших солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру". По мнению Медведчука, Зеленский и его окружение попросту хотят сэкономить на выплатах семьям погибших военнослужащих ВСУ. "Коррупционный режим просто не желает платить тем, кого он обрек на верную смерть, заработав себе в карманы миллиарды долларов", - добавил он.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3714db95fee58c86a9bc2a2207307a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир мединский, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук высказался о ситуации с телами украинских боевиков

Медведчук: Зеленскому не нужны немые свидетели его злодеяний

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Режиму Владимира Зеленского не нужны немые свидетели его злодеяний на Украине в виде тел ликвидированных солдат ВСУ, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
"Тела погибших солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".
По мнению Медведчука, Зеленский и его окружение попросту хотят сэкономить на выплатах семьям погибших военнослужащих ВСУ.
"Коррупционный режим просто не желает платить тем, кого он обрек на верную смерть, заработав себе в карманы миллиарды долларов", - добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Вчера, 16:13
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала