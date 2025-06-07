https://ria.ru/20250607/ukraina-2021564512.html

Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века

Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века - РИА Новости, 07.06.2025

Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века

Современные российско-украинские события перекликаются с историей XVII века, "рифмуются с ней до трагического ощущения", заявил РИА Новости писатель Захар... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:03:00+03:00

2025-06-07T21:03:00+03:00

2025-06-07T21:03:00+03:00

республика крым

захар прилепин

степан разин

в мире

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Современные российско-украинские события перекликаются с историей XVII века, "рифмуются с ней до трагического ощущения", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин. Презентация нового романа Прилепина "Тума" состоится на книжном фестивале "Красная площадь" в субботу. "Вместо эпоса о современных событиях, я начал писать о событиях, казалось бы, далекой истории XVII века. Но она только кажется далекой, потому что если очутиться там, оглядеться внимательно, то неожиданно обнаруживаешь, что в сущности происходили соприродные события, рифмующиеся с современностью даже до какого-то комического или трагического ощущения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему в повествовании нового романа писатель обращается к событиям XVII века. "Тума" - обширный исторический эпос про Степана Разина и "бунташный" XVII век. Местом действия станет казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа - сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки - самые яркие люди своей эпохи.

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республика крым

украина

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республика крым, захар прилепин, степан разин, в мире, украина