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Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века - РИА Новости, 07.06.2025
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21:03 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021564512.html
Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века
Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века - РИА Новости, 07.06.2025
Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века
Современные российско-украинские события перекликаются с историей XVII века, "рифмуются с ней до трагического ощущения", заявил РИА Новости писатель Захар... РИА Новости, 07.06.2025
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2025-06-07T21:03:00+03:00
республика крым
захар прилепин
степан разин
в мире
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Современные российско-украинские события перекликаются с историей XVII века, "рифмуются с ней до трагического ощущения", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин. Презентация нового романа Прилепина "Тума" состоится на книжном фестивале "Красная площадь" в субботу. "Вместо эпоса о современных событиях, я начал писать о событиях, казалось бы, далекой истории XVII века. Но она только кажется далекой, потому что если очутиться там, оглядеться внимательно, то неожиданно обнаруживаешь, что в сущности происходили соприродные события, рифмующиеся с современностью даже до какого-то комического или трагического ощущения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему в повествовании нового романа писатель обращается к событиям XVII века. "Тума" - обширный исторический эпос про Степана Разина и "бунташный" XVII век. Местом действия станет казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа - сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки - самые яркие люди своей эпохи.
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республика крым, захар прилепин, степан разин, в мире, украина
Республика Крым, Захар Прилепин, Степан Разин, В мире, Украина
Прилепин сравнил российско-украинские события с историей XVII века

Прилепин: российско-украинские события рифмуются с историей XVII века

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Современные российско-украинские события перекликаются с историей XVII века, "рифмуются с ней до трагического ощущения", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин.
Презентация нового романа Прилепина "Тума" состоится на книжном фестивале "Красная площадь" в субботу.
"Вместо эпоса о современных событиях, я начал писать о событиях, казалось бы, далекой истории XVII века. Но она только кажется далекой, потому что если очутиться там, оглядеться внимательно, то неожиданно обнаруживаешь, что в сущности происходили соприродные события, рифмующиеся с современностью даже до какого-то комического или трагического ощущения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему в повествовании нового романа писатель обращается к событиям XVII века.
"Тума" - обширный исторический эпос про Степана Разина и "бунташный" XVII век. Местом действия станет казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа - сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки - самые яркие люди своей эпохи.
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