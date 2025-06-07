Рейтинг@Mail.ru
Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021561770.html
Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших
Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших
Французский журналист Лоран Брайяр на фоне отказа Украины принять тела военных ВСУ заявил, что Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса своих... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:49:00+03:00
2025-06-07T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Французский журналист Лоран Брайяр на фоне отказа Украины принять тела военных ВСУ заявил, что Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса своих пропавших без вести солдат, поскольку не хочет платить компенсации их вдовам и семьям, передает Sputnik Afrique. "Киев склонен "отступать и бросать своих погибших", показывая таким образом "презрение" к своим солдатам"... Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса пропавших без вести - важным шагом для выплат компенсаций вдовам и семьям", - передает Sputnik Afrique со ссылкой на слова журналиста. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших

Журналист Брайяр: Киев затягивает с оформлением статуса своих пропавших солдат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Французский журналист Лоран Брайяр на фоне отказа Украины принять тела военных ВСУ заявил, что Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса своих пропавших без вести солдат, поскольку не хочет платить компенсации их вдовам и семьям, передает Sputnik Afrique.
"Киев склонен "отступать и бросать своих погибших", показывая таким образом "презрение" к своим солдатам"... Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса пропавших без вести - важным шагом для выплат компенсаций вдовам и семьям", - передает Sputnik Afrique со ссылкой на слова журналиста.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала