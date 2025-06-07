https://ria.ru/20250607/ukraina-2021561770.html

Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших

Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025

Французский журналист высказался об отказе Киева принять тела погибших

Французский журналист Лоран Брайяр на фоне отказа Украины принять тела военных ВСУ заявил, что Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса своих... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:49:00+03:00

2025-06-07T20:49:00+03:00

2025-06-07T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир мединский

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Французский журналист Лоран Брайяр на фоне отказа Украины принять тела военных ВСУ заявил, что Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса своих пропавших без вести солдат, поскольку не хочет платить компенсации их вдовам и семьям, передает Sputnik Afrique. "Киев склонен "отступать и бросать своих погибших", показывая таким образом "презрение" к своим солдатам"... Киев "затягивает" с официальным оформлением статуса пропавших без вести - важным шагом для выплат компенсаций вдовам и семьям", - передает Sputnik Afrique со ссылкой на слова журналиста. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле