https://ria.ru/20250607/ukraina-2021561621.html

Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат

Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат - РИА Новости, 07.06.2025

Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:46:00+03:00

2025-06-07T20:46:00+03:00

2025-06-07T21:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

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дмитрий медведев

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владимир мединский

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военных."Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам" - написал Медведев на своей странице в соцсети X.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

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киев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, вооруженные силы украины, украина, дмитрий медведев, россия, владимир мединский