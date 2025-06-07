Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат
Медведев: Киев отказался от тел своих солдат, потому что не хочет платить вдовам
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военных.
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"Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам" - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.