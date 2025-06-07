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Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 07.06.2025 (обновлено: 21:00 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021561621.html
Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат
Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат - РИА Новости, 07.06.2025
Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:46:00+03:00
2025-06-07T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
украина
дмитрий медведев
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военных."Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам" - написал Медведев на своей странице в соцсети X.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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киев, вооруженные силы украины, украина, дмитрий медведев, россия, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Мединский
Медведев назвал причины, по которым Киев не забирает тела своих солдат

Медведев: Киев отказался от тел своих солдат, потому что не хочет платить вдовам

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска Новая Гута в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военных.
«
"Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам" - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаДмитрий МедведевРоссияВладимир Мединский
 
 
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