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Британский политик раскритиковал поставки Киеву дальнобойного оружия - РИА Новости, 07.06.2025
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20:12 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021556386.html
Британский политик раскритиковал поставки Киеву дальнобойного оружия
Британский политик раскритиковал поставки Киеву дальнобойного оружия - РИА Новости, 07.06.2025
Британский политик раскритиковал поставки Киеву дальнобойного оружия
Бывший глава партии лейбористов, а ныне независимый член британского парламента Джереми Корбин в ходе антиправительственной демонстрации в Лондоне заявил, что... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:12:00+03:00
2025-06-07T20:12:00+03:00
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ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Бывший глава партии лейбористов, а ныне независимый член британского парламента Джереми Корбин в ходе антиправительственной демонстрации в Лондоне заявил, что поставки Украине Британией оружия дальнего радиуса действия только усугубляют конфликт. В субботу тысячи человек вышли на демонстрацию в Лондоне против сокращений государственных расходов, реформы социальной политики и вовлечения страны в войны за рубежом. "Поставки ракет дальнего радиуса действия на самом деле только повышают ставки и делают ситуацию более опасной. Я хочу мира. Ракеты дальнего радиуса действия не являются решением ни для кого из сторон. И если обе стороны смогут договориться об обмене пленными и погибшими, а также о поставках зерна, они вполне способны вести совместные переговоры о прекращении огня", - заявил Корбин журналистам в ответ на вопрос РИА Новости о том, должен ли Лондон прекратить поставлять Украине дальнобойное оружие. В мае 2023 года Лондон разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины. В конце 2024 года агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника передавало, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Британские власти при этом отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, и что Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250607/guardian-2021491482.html
https://ria.ru/20250606/reforma-2020931684.html
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в мире, украина, россия, лондон, джереми корбин, фридрих мерц, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Лондон, Джереми Корбин, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, НАТО
Британский политик раскритиковал поставки Киеву дальнобойного оружия

Экс-глава партии лейбористов Корбин: поставки Киеву оружия усугубляют конфликт

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжереми Корбин
Джереми Корбин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джереми Корбин. Архивное фото
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ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Бывший глава партии лейбористов, а ныне независимый член британского парламента Джереми Корбин в ходе антиправительственной демонстрации в Лондоне заявил, что поставки Украине Британией оружия дальнего радиуса действия только усугубляют конфликт.
В субботу тысячи человек вышли на демонстрацию в Лондоне против сокращений государственных расходов, реформы социальной политики и вовлечения страны в войны за рубежом.
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"Поставки ракет дальнего радиуса действия на самом деле только повышают ставки и делают ситуацию более опасной. Я хочу мира. Ракеты дальнего радиуса действия не являются решением ни для кого из сторон. И если обе стороны смогут договориться об обмене пленными и погибшими, а также о поставках зерна, они вполне способны вести совместные переговоры о прекращении огня", - заявил Корбин журналистам в ответ на вопрос РИА Новости о том, должен ли Лондон прекратить поставлять Украине дальнобойное оружие.
В мае 2023 года Лондон разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины. В конце 2024 года агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника передавало, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Британские власти при этом отказались комментировать эти сообщения в СМИ.
В конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, и что Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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