Рейтинг@Mail.ru
"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021550620.html
"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине
"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине - РИА Новости, 07.06.2025
"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине
Соединенным Штатам и Европе не следует иметь дело с главой киевского режима Владимиром Зеленским и помогать Украине, так как это бессмысленно, заявил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:24:00+03:00
2025-06-07T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
россия
европа
сергей лавров
вооруженные силы сша
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соединенным Штатам и Европе не следует иметь дело с главой киевского режима Владимиром Зеленским и помогать Украине, так как это бессмысленно, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале "Deep Dive"."Парень (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) бредит и не может принимать рациональные решения. &lt;…&gt; Каждый на Западе должен понять, что если вы даете еще один доллар, еще один евро, еще один самолет, еще одну пулю, — вы буквально достаете это из своих запасов и выбрасываете на помойку", — сказал он.Эксперт также отметил, что всем западным странам следует забыть о помощи Киеву, так как это не изменит ход событий на Украине.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киевабудет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.В конце апреля Минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021546527.html
https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html
украина
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, украина, россия, европа, сергей лавров, вооруженные силы сша, мвф, нато, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Вооруженные силы США, МВФ, НАТО, В мире, США
"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине

Дэвис сравнил военную помощь Украине с выбрасыванием денег на помойку

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соединенным Штатам и Европе не следует иметь дело с главой киевского режима Владимиром Зеленским и помогать Украине, так как это бессмысленно, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале "Deep Dive".
"Парень (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) бредит и не может принимать рациональные решения. <…> Каждый на Западе должен понять, что если вы даете еще один доллар, еще один евро, еще один самолет, еще одну пулю, — вы буквально достаете это из своих запасов и выбрасываете на помойку", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 15:48
Эксперт также отметил, что всем западным странам следует забыть о помощи Киеву, так как это не изменит ход событий на Украине.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киевабудет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ
Вчера, 19:12
В конце апреля Минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В США рассказали, почему Украина не забрала тела солдат ВСУ
Вчера, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровВооруженные силы СШАМВФНАТОВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала