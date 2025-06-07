https://ria.ru/20250607/ukraina-2021550620.html

"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине

"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине - РИА Новости, 07.06.2025

"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине

Соединенным Штатам и Европе не следует иметь дело с главой киевского режима Владимиром Зеленским и помогать Украине, так как это бессмысленно, заявил... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:24:00+03:00

2025-06-07T19:24:00+03:00

2025-06-07T19:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

россия

европа

сергей лавров

вооруженные силы сша

мвф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соединенным Штатам и Европе не следует иметь дело с главой киевского режима Владимиром Зеленским и помогать Украине, так как это бессмысленно, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале "Deep Dive"."Парень (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) бредит и не может принимать рациональные решения. <…> Каждый на Западе должен понять, что если вы даете еще один доллар, еще один евро, еще один самолет, еще одну пулю, — вы буквально достаете это из своих запасов и выбрасываете на помойку", — сказал он.Эксперт также отметил, что всем западным странам следует забыть о помощи Киеву, так как это не изменит ход событий на Украине.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киевабудет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.В конце апреля Минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021546527.html

https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html

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владимир зеленский, украина, россия, европа, сергей лавров, вооруженные силы сша, мвф, нато, в мире, сша