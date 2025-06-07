https://ria.ru/20250607/ukraina-2021541875.html

Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших

Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025

Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших

Передача Киеву тел шести тысяч украинских военных подорвет веру в распространяемую на Украине информацию о своих потерях, а также повлечет необходимость... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:30:00+03:00

2025-06-07T18:30:00+03:00

2025-06-07T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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спиридон килинкаров

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верховная рада украины

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Передача Киеву тел шести тысяч украинских военных подорвет веру в распространяемую на Украине информацию о своих потерях, а также повлечет необходимость осуществлять выплаты семьям погибших, на которые у Киева нет денег, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. "Это очень сильный политический удар по режиму (Владимира) Зеленского и по той пропаганде, которая льется из телемарафона, что Украина всех побеждает, что потери украинской армии минимальны и так далее и так далее и так далее", - полагает собеседник агентства. Как считает бывший депутат Рады, у Зеленского есть политические и экономические причины не забирать тела погибших. Во-первых, те цифры потерь, которые ранее озвучивали в Киеве, серьезно разнятся с реальностью, а кроме того, отмечает Килинкаров, Киеву передадут тела военнослужащих, погибших в Курской области, операцию в которой на Украине считали очередной авантюрой Зеленского. При этом у Киева в распоряжении нет "даже сопоставимого" числа тел погибших российских военнослужащих, при котором они могли бы пойти на открытый обмен. "Все упирается в финансы и в политическую нецелесообразность с точки зрения интересов самого Зеленского", - подчеркивает он. Во-вторых, считает экс-депутат Рады, тела погибших идентифицированы, а их родственникам по закону положены выплаты, на которые у киевского режима нет средств. Как отметил Килинкаров, речь может идти о сумме в 2-3 миллиарда долларов. "Даже проблема не в том, найдут они деньги или не найдут. Это же не финал, и это не последние погибшие. Если такой прецедент выплат будет, то все остальные, естественно, тоже будут на это претендовать", - отмечает Килинкаров. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/minoborony-2021534124.html

https://ria.ru/20250607/simonjan-2021533148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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