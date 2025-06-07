Рейтинг@Mail.ru
Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021541875.html
Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших
Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших
Передача Киеву тел шести тысяч украинских военных подорвет веру в распространяемую на Украине информацию о своих потерях, а также повлечет необходимость... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:30:00+03:00
2025-06-07T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
спиридон килинкаров
владимир мединский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021515806_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_2e8f80f47e21816e6490214d103b96c1.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Передача Киеву тел шести тысяч украинских военных подорвет веру в распространяемую на Украине информацию о своих потерях, а также повлечет необходимость осуществлять выплаты семьям погибших, на которые у Киева нет денег, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. "Это очень сильный политический удар по режиму (Владимира) Зеленского и по той пропаганде, которая льется из телемарафона, что Украина всех побеждает, что потери украинской армии минимальны и так далее и так далее и так далее", - полагает собеседник агентства. Как считает бывший депутат Рады, у Зеленского есть политические и экономические причины не забирать тела погибших. Во-первых, те цифры потерь, которые ранее озвучивали в Киеве, серьезно разнятся с реальностью, а кроме того, отмечает Килинкаров, Киеву передадут тела военнослужащих, погибших в Курской области, операцию в которой на Украине считали очередной авантюрой Зеленского. При этом у Киева в распоряжении нет "даже сопоставимого" числа тел погибших российских военнослужащих, при котором они могли бы пойти на открытый обмен. "Все упирается в финансы и в политическую нецелесообразность с точки зрения интересов самого Зеленского", - подчеркивает он. Во-вторых, считает экс-депутат Рады, тела погибших идентифицированы, а их родственникам по закону положены выплаты, на которые у киевского режима нет средств. Как отметил Килинкаров, речь может идти о сумме в 2-3 миллиарда долларов. "Даже проблема не в том, найдут они деньги или не найдут. Это же не финал, и это не последние погибшие. Если такой прецедент выплат будет, то все остальные, естественно, тоже будут на это претендовать", - отмечает Килинкаров. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/minoborony-2021534124.html
https://ria.ru/20250607/simonjan-2021533148.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021515806_0:0:1425:1069_1920x0_80_0_0_f6f470770804d3ccdef05b8dd445f3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, спиридон килинкаров, владимир мединский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Спиридон Килинкаров, Владимир Мединский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших

Экс-депутат Рады Килинкаров: передача Киеву тел военных подорвет веру в потери

© РИА НовостиЭшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Передача Киеву тел шести тысяч украинских военных подорвет веру в распространяемую на Украине информацию о своих потерях, а также повлечет необходимость осуществлять выплаты семьям погибших, на которые у Киева нет денег, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«
"Это очень сильный политический удар по режиму (Владимира) Зеленского и по той пропаганде, которая льется из телемарафона, что Украина всех побеждает, что потери украинской армии минимальны и так далее и так далее и так далее", - полагает собеседник агентства.
Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ
Вчера, 17:35
Как считает бывший депутат Рады, у Зеленского есть политические и экономические причины не забирать тела погибших. Во-первых, те цифры потерь, которые ранее озвучивали в Киеве, серьезно разнятся с реальностью, а кроме того, отмечает Килинкаров, Киеву передадут тела военнослужащих, погибших в Курской области, операцию в которой на Украине считали очередной авантюрой Зеленского. При этом у Киева в распоряжении нет "даже сопоставимого" числа тел погибших российских военнослужащих, при котором они могли бы пойти на открытый обмен.
«
"Все упирается в финансы и в политическую нецелесообразность с точки зрения интересов самого Зеленского", - подчеркивает он.
Во-вторых, считает экс-депутат Рады, тела погибших идентифицированы, а их родственникам по закону положены выплаты, на которые у киевского режима нет средств. Как отметил Килинкаров, речь может идти о сумме в 2-3 миллиарда долларов.
"Даже проблема не в том, найдут они деньги или не найдут. Это же не финал, и это не последние погибшие. Если такой прецедент выплат будет, то все остальные, естественно, тоже будут на это претендовать", - отмечает Килинкаров.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияСпиридон КилинкаровВладимир МединскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала