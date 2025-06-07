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Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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16:54 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html
Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ
Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ
Отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – пренебрежение к памяти погибших, искать мотивы и причины такого поведения - дело темное и, возможно,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:54:00+03:00
2025-06-07T16:54:00+03:00
в мире
стамбул
киев
украина
сергей перминов
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – пренебрежение к памяти погибших, искать мотивы и причины такого поведения - дело темное и, возможно, финансово "сложное", сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные". "Очередной, ничем немотивированный и не объясненный демарш украинской стороны - лучшая иллюстрация мировому сообществу странностей коллективного поведения украинского руководства. Искать мотивы и причины подобного рода модели поведения - дело "темное" и возможно, финансово "сложное". Полагаю, что решить этот ребус и найти истинные причины пренебрежения к памяти погибших украинских солдат под силу лишь украинскому народу", - сказал Перминов. Он отметил, что Россия последовательна в реализации гуманитарных решений, достигнутых в Стамбуле. Принятые на себя обязательства российская сторона исполнила.
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в мире, стамбул, киев, украина, сергей перминов, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Киев, Украина, Сергей Перминов, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ

Сенатор Перминов назвал отказ Киева забрать тела пренебрежением к погибшим

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – пренебрежение к памяти погибших, искать мотивы и причины такого поведения - дело темное и, возможно, финансово "сложное", сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".
"Очередной, ничем немотивированный и не объясненный демарш украинской стороны - лучшая иллюстрация мировому сообществу странностей коллективного поведения украинского руководства. Искать мотивы и причины подобного рода модели поведения - дело "темное" и возможно, финансово "сложное". Полагаю, что решить этот ребус и найти истинные причины пренебрежения к памяти погибших украинских солдат под силу лишь украинскому народу", - сказал Перминов.
Он отметил, что Россия последовательна в реализации гуманитарных решений, достигнутых в Стамбуле. Принятые на себя обязательства российская сторона исполнила.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Вчера, 16:13
 
В миреСтамбулКиевУкраинаСергей ПерминовВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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