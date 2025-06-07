https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html

Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ

Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ

Отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – пренебрежение к памяти погибших, искать мотивы и причины такого поведения - дело темное и, возможно,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:54:00+03:00

2025-06-07T16:54:00+03:00

2025-06-07T16:54:00+03:00

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сергей перминов

владимир мединский

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – пренебрежение к памяти погибших, искать мотивы и причины такого поведения - дело темное и, возможно, финансово "сложное", сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные". "Очередной, ничем немотивированный и не объясненный демарш украинской стороны - лучшая иллюстрация мировому сообществу странностей коллективного поведения украинского руководства. Искать мотивы и причины подобного рода модели поведения - дело "темное" и возможно, финансово "сложное". Полагаю, что решить этот ребус и найти истинные причины пренебрежения к памяти погибших украинских солдат под силу лишь украинскому народу", - сказал Перминов. Он отметил, что Россия последовательна в реализации гуманитарных решений, достигнутых в Стамбуле. Принятые на себя обязательства российская сторона исполнила.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html

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в мире, стамбул, киев, украина, сергей перминов, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле