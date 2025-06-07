https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html

Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших

Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших - РИА Новости, 07.06.2025

Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших

Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву шести тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:13:00+03:00

2025-06-07T16:13:00+03:00

2025-06-07T22:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

стамбул

россия

владимир зеленский

ян гагин

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву шести тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин."Буквально недавно был сорван обмен телами погибших, который был обозначен на втором раунде переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами. Украинская сторона отказалась принимать шесть тысяч тел погибших. Я понимаю, что для них это большое поражение. Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", — сказал Гагин.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Шестого июня депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных.

https://ria.ru/20250607/tela-2021522165.html

украина

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, стамбул, россия, владимир зеленский, ян гагин, владимир мединский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле