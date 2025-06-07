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Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 07.06.2025 (обновлено: 22:17 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших - РИА Новости, 07.06.2025
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву шести тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:13:00+03:00
2025-06-07T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
стамбул
россия
владимир зеленский
ян гагин
владимир мединский
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву шести тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин."Буквально недавно был сорван обмен телами погибших, который был обозначен на втором раунде переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами. Украинская сторона отказалась принимать шесть тысяч тел погибших. Я понимаю, что для них это большое поражение. Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", — сказал Гагин.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Шестого июня депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных.
https://ria.ru/20250607/tela-2021522165.html
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в мире, украина, стамбул, россия, владимир зеленский, ян гагин, владимир мединский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Стамбул, Россия, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших

Гагин: обмен телами погибших повлек бы огромные траты из бюджета Украины

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву шести тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Буквально недавно был сорван обмен телами погибших, который был обозначен на втором раунде переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами. Украинская сторона отказалась принимать шесть тысяч тел погибших. Я понимаю, что для них это большое поражение. Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", — сказал Гагин.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Шестого июня депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтамбулРоссияВладимир ЗеленскийЯн ГагинВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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