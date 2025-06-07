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"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html
"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине
"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 07.06.2025
"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине
Европа затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею для "защиты" континента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:48:00+03:00
2025-06-07T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Европа затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею для "защиты" континента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X."Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. &lt;…&gt; Вы не потушите пожар, подливая масла в огонь", — написал он.Премьер отметил, что Венгрия вместо поощрения эскалации призывает к прекращению огня и мирным переговорам.Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. По его словам, если бы такую сумму вложили в развитие экономики, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, а так эти деньги "сгорели". По мнению венгерского премьера, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за это большую цену.Орбан также отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как оценит общий размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
https://ria.ru/20250606/orban-2021264446.html
https://ria.ru/20250605/orban-2021097717.html
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в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

Орбан обвинил ЕС в разжигании и затягивании украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Европа затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею для "защиты" континента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.
"Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. <…> Вы не потушите пожар, подливая масла в огонь", — написал он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией
6 июня, 10:57
Премьер отметил, что Венгрия вместо поощрения эскалации призывает к прекращению огня и мирным переговорам.
Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. По его словам, если бы такую сумму вложили в развитие экономики, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, а так эти деньги "сгорели". По мнению венгерского премьера, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за это большую цену.
Орбан также отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как оценит общий размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ЕС рассчитывал нанести превентивный удар по России, заявил Орбан
5 июня, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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