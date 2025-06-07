https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html

"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 07.06.2025

"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине

Европа затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею для "защиты" континента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:48:00+03:00

2025-06-07T15:48:00+03:00

2025-06-07T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Европа затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею для "защиты" континента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X."Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. <…> Вы не потушите пожар, подливая масла в огонь", — написал он.Премьер отметил, что Венгрия вместо поощрения эскалации призывает к прекращению огня и мирным переговорам.Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. По его словам, если бы такую сумму вложили в развитие экономики, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, а так эти деньги "сгорели". По мнению венгерского премьера, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за это большую цену.Орбан также отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как оценит общий размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.

https://ria.ru/20250606/orban-2021264446.html

https://ria.ru/20250605/orban-2021097717.html

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в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз