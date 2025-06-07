https://ria.ru/20250607/ukraina-2021515248.html

Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок

Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок - РИА Новости, 07.06.2025

Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок

Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы: РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:06:00+03:00

2025-06-07T15:06:00+03:00

2025-06-07T16:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

украина

москва

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные заявления: Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

https://ria.ru/20250604/stambul-2020894074.html

https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html

киев

украина

москва

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Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны 2025-06-07T15:06 true PT1M37S

Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ 2025-06-07T15:06 true PT1M51S

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киев, украина, москва, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле