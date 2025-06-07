Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:
- Россия 6 июня приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также к обмену военнопленными;
- колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена;
- готовятся к отправке еще четыре эшелона по 1200 тел;
- Москва полностью готова выполнить стамбульские договоренности и передать Киеву все тела военных, провести обмен по установленной формуле;
- Киеву передан список из 640 фамилий, но он пока не назначил даты возвращения этих лиц и передачи соответствующего числа российских военнопленных;
- обмену подлежат две категории — "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.
Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные заявления:
- контактная группа Минобороны находится на границе, но переговорщики противоположной стороны даже не прибыли на место обмена;
- Москва призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными, чтобы по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получили шанс вернуться домой;
- Россия призывает Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле;
- международные СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными и убедиться, что Москва полностью готова соблюдать достигнутые договоренности.
Встреча в Стамбуле
В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.