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Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 07.06.2025 (обновлено: 16:56 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021515248.html
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок - РИА Новости, 07.06.2025
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы: РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:06:00+03:00
2025-06-07T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
москва
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные заявления: Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
https://ria.ru/20250604/stambul-2020894074.html
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Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими
Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны
2025-06-07T15:06
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Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
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киев, украина, москва, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:
  • Россия 6 июня приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также к обмену военнопленными;
  • колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена;
  • готовятся к отправке еще четыре эшелона по 1200 тел;
  • Москва полностью готова выполнить стамбульские договоренности и передать Киеву все тела военных, провести обмен по установленной формуле;
  • Киеву передан список из 640 фамилий, но он пока не назначил даты возвращения этих лиц и передачи соответствующего числа российских военнопленных;
  • обмену подлежат две категории — "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.
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4 июня, 16:42
Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные заявления:
  • контактная группа Минобороны находится на границе, но переговорщики противоположной стороны даже не прибыли на место обмена;
  • Москва призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными, чтобы по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получили шанс вернуться домой;
  • Россия призывает Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле;
  • международные СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными и убедиться, что Москва полностью готова соблюдать достигнутые договоренности.

Встреча в Стамбуле

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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