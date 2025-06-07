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Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021513821.html
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ
Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:57:00+03:00
2025-06-07T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
министерство обороны рф (минобороны рф)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными, сообщили в Минобороны РФ. "Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
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в мире, стамбул, министерство обороны рф (минобороны рф), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ

Минобороны: Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкфлаг России
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными, сообщили в Минобороны РФ.
"Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными", - говорится в сообщении.
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными
13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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