https://ria.ru/20250607/ukraina-2021513821.html

Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ

Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ

Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:57:00+03:00

2025-06-07T14:57:00+03:00

2025-06-07T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

стамбул

министерство обороны рф (минобороны рф)

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными, сообщили в Минобороны РФ. "Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html

стамбул

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в мире, стамбул, министерство обороны рф (минобороны рф), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле