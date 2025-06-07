https://ria.ru/20250607/ukraina-2021513821.html
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ
Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:57:00+03:00
2025-06-07T14:57:00+03:00
2025-06-07T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
министерство обороны рф (минобороны рф)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными, сообщили в Минобороны РФ. "Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, министерство обороны рф (минобороны рф), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ
Минобороны: Россия приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших ВСУ