https://ria.ru/20250607/ukraina-2021482257.html

Журналист сделал мрачное предупреждение после бунта мобилизованных в Киеве

Журналист сделал мрачное предупреждение после бунта мобилизованных в Киеве - РИА Новости, 07.06.2025

Журналист сделал мрачное предупреждение после бунта мобилизованных в Киеве

Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал кадры бунта мобилизованных в Киеве. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:12:00+03:00

2025-06-07T11:12:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал кадры бунта мобилизованных в Киеве."Таково представление Европы о свободном обществе. Вот что они сделают и с вашей страной, чтобы поддержать свою войну с Россией", — написал он, назвав произошедшее полномасштабным восстанием.На видео, распространившемся в Сети, мобилизованные мужчины на повышенных тонах общались с руководством военкомата. Затем они попытались забаррикадировать дверь и призвали вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.Как уточняли украинские СМИ, инцидент произошел в распределителе в районе Дарницкого вагоноремонтного завода в восточной части Киева. Бунт подавили приехавшие на место спецназ и полиция.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников. В Интернете часто появляются видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, а порой жестоко избивают их.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020330549.html

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Бунт мобилизованных в одном из киевских ТЦК Бунт мобилизованных в одном из киевских ТЦК 2025-06-07T11:12 true PT0M32S

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