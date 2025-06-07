https://ria.ru/20250607/ukraina-2021453537.html
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева, подчеркнув, что они ему не... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:32:00+03:00
2025-06-07T01:32:00+03:00
2025-06-07T01:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева, подчеркнув, что они ему не понравились."Я надеюсь, что нет. Я надеюсь", - сообщил он журналистам, комментируя угрозу перерастания конфликта на Украине в ядерный.При этом американский лидер прямо указал, что ему не понравились недавние атаки на Россию со стороны Киева."Они дали (президенту России Владимиру - ред.) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", - добавил Трамп.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после атак Киева