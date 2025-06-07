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Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный - РИА Новости, 07.06.2025
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01:32 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021453537.html
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева, подчеркнув, что они ему не... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:32:00+03:00
2025-06-07T01:32:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева, подчеркнув, что они ему не понравились."Я надеюсь, что нет. Я надеюсь", - сообщил он журналистам, комментируя угрозу перерастания конфликта на Украине в ядерный.При этом американский лидер прямо указал, что ему не понравились недавние атаки на Россию со стороны Киева."Они дали (президенту России Владимиру - ред.) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html
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в мире, украина, дональд трамп, киев, россия
В мире, Украина, Дональд Трамп, Киев, Россия
Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный

Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после атак Киева

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева, подчеркнув, что они ему не понравились.
"Я надеюсь, что нет. Я надеюсь", - сообщил он журналистам, комментируя угрозу перерастания конфликта на Украине в ядерный.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп
01:14
При этом американский лидер прямо указал, что ему не понравились недавние атаки на Россию со стороны Киева.
"Они дали (президенту России Владимиру - ред.) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", - добавил Трамп.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Комик еще жив?" На Западе возмутились разладом в рядах ВСУ
Вчера, 18:10
 
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