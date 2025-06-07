https://ria.ru/20250607/udary-2021500937.html

ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК

ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 07.06.2025

ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК

Российские военные ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:31:00+03:00

2025-06-07T13:31:00+03:00

2025-06-07T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — указано в сводке.Также под удар попали:В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250607/harkov-2021479873.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы рф