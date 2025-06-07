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ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК
ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 07.06.2025
ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК
Российские военные ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:31:00+03:00
2025-06-07T13:31:00+03:00
2025-06-07T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — указано в сводке.Также под удар попали:В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250607/harkov-2021479873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК
ВС России ночью нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК