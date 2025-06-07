https://ria.ru/20250607/udar-2021455425.html
В Германии рассказали о серьезном ударе ЕС по Киеву
В Германии рассказали о серьезном ударе ЕС по Киеву - РИА Новости, 07.06.2025
В Германии рассказали о серьезном ударе ЕС по Киеву
Отказ продлить особые условия для украинских товаров станет катастрофой для Украины, пишет Zeit. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:00:00+03:00
2025-06-07T02:00:00+03:00
2025-06-07T02:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Отказ продлить особые условия для украинских товаров станет катастрофой для Украины, пишет Zeit."ЕС постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины – к радости таких стран, как Польша. Принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике. Около 60 процентов от общего объема экспорта Украины в прошлом году составляли сельскохозяйственные товары в страны Европы", — указано в статье.В материале отмечается, что теперь будут применяться намного менее выгодные для Киева условия Соглашения об Ассоциации с ЕС 2014 года, согласно которым стране придется платить торговые пошлины."Для Украины решение Евросоюза было принято в очень неподходящее время. Восстановление экономики замедлилось <…> Инфляция выросла до 15 процентов. Кроме того, государству не хватает налоговых поступлений. Огромный дефицит бюджета в размере около 20 процентов от объема производства закрывается только с помощью от ЕС и других западных стран", — заключило издание.Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз товаров с Украины. Тем не менее из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у местных фермеров Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее чувствительных товаров: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. На это решение повлияли протесты аграриев, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с постсоветской республикой.По сообщениям СМИ, Киев хотел продления льготных условий, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
https://ria.ru/20250606/orban-2021264446.html
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киев, украина, германия, евросоюз, в мире
Киев, Украина, Германия, Евросоюз, В мире
В Германии рассказали о серьезном ударе ЕС по Киеву
Zeit: Украину ждет катастрофа из-за отказа ЕС продлить беспошлинный режим
МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Отказ продлить особые условия для украинских товаров станет катастрофой для Украины, пишет Zeit.
"ЕС
постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины
– к радости таких стран, как Польша
. Принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике. Около 60 процентов от общего объема экспорта Украины в прошлом году составляли сельскохозяйственные товары в страны Европы", — указано в статье.
В материале отмечается, что теперь будут применяться намного менее выгодные для Киева
условия Соглашения об Ассоциации с ЕС 2014 года, согласно которым стране придется платить торговые пошлины.
"Для Украины решение Евросоюза было принято в очень неподходящее время. Восстановление экономики замедлилось <…> Инфляция выросла до 15 процентов. Кроме того, государству не хватает налоговых поступлений. Огромный дефицит бюджета в размере около 20 процентов от объема производства закрывается только с помощью от ЕС и других западных стран", — заключило издание.
Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз товаров с Украины. Тем не менее из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у местных фермеров Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее чувствительных товаров: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. На это решение повлияли протесты аграриев, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с постсоветской республикой.
По сообщениям СМИ, Киев хотел продления льготных условий, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.