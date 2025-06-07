https://ria.ru/20250607/ucheniya-2021462832.html

Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений

Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений - РИА Новости, 07.06.2025

Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений

Российские и монгольские военные провели в Монголии вторую планирующую конференцию по проведению совместных учений "Селенга-2025", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:40:00+03:00

2025-06-07T05:40:00+03:00

2025-06-07T06:01:00+03:00

монголия

республика бурятия

безопасность

россия

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УЛАН-УДЭ, 7 июн - РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии вторую планирующую конференцию по проведению совместных учений "Селенга-2025", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели вторую планирующую конференцию по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2025" - говорится в сообщении. Отмечается, что от российской стороны в мероприятии в Монголии участие приняли представители Восточного военного округа (ВВО) под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО, генерал-лейтенанта Михаила Носулева. Также в ходе визита в соседнее государство состоялись рабочие встречи с Министром обороны страны Сандагийном Бямбацогтом, начальником Генштаба ВС Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, а также с командующим Сухопутными войсками ВС Монголии генерал-майором Чимэдгочоо Цогтжаргалом. По словам помощника командующего войсками ВВО по международному военному сотрудничеству, полковника Ивана Тараева, в ходе переговоров стороны согласовали сроки проведения учений - вторая половина 2025 года, а также достигли договорённостей по ключевым организационным вопросам. Помимо прочего, представители ВВО приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия образования авиации Монголии. Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.

https://ria.ru/20250507/putin-2015703221.html

https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, республика бурятия, безопасность, россия