https://ria.ru/20250607/ucheniya-2021462832.html
Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений
Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений - РИА Новости, 07.06.2025
Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений
Российские и монгольские военные провели в Монголии вторую планирующую конференцию по проведению совместных учений "Селенга-2025", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:40:00+03:00
2025-06-07T05:40:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 7 июн - РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии вторую планирующую конференцию по проведению совместных учений "Селенга-2025", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели вторую планирующую конференцию по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2025" - говорится в сообщении. Отмечается, что от российской стороны в мероприятии в Монголии участие приняли представители Восточного военного округа (ВВО) под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО, генерал-лейтенанта Михаила Носулева. Также в ходе визита в соседнее государство состоялись рабочие встречи с Министром обороны страны Сандагийном Бямбацогтом, начальником Генштаба ВС Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, а также с командующим Сухопутными войсками ВС Монголии генерал-майором Чимэдгочоо Цогтжаргалом. По словам помощника командующего войсками ВВО по международному военному сотрудничеству, полковника Ивана Тараева, в ходе переговоров стороны согласовали сроки проведения учений - вторая половина 2025 года, а также достигли договорённостей по ключевым организационным вопросам. Помимо прочего, представители ВВО приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия образования авиации Монголии. Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.
https://ria.ru/20250507/putin-2015703221.html
https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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монголия, республика бурятия, безопасность, россия
Монголия, Республика Бурятия, Безопасность, Россия
Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений
Россия и Монголия провели вторую конференцию по совместным учениям Селенга-2025
УЛАН-УДЭ, 7 июн - РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии вторую планирующую конференцию по проведению совместных учений "Селенга-2025", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели вторую планирующую конференцию по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2025" - говорится в сообщении.
Отмечается, что от российской стороны в мероприятии в Монголии участие приняли представители Восточного военного округа (ВВО) под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО, генерал-лейтенанта Михаила Носулева. Также в ходе визита в соседнее государство состоялись рабочие встречи с Министром обороны страны Сандагийном Бямбацогтом, начальником Генштаба ВС Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, а также с командующим Сухопутными войсками ВС Монголии генерал-майором Чимэдгочоо Цогтжаргалом.
По словам помощника командующего войсками ВВО по международному военному сотрудничеству, полковника Ивана Тараева, в ходе переговоров стороны согласовали сроки проведения учений - вторая половина 2025 года, а также достигли договорённостей по ключевым организационным вопросам.
Помимо прочего, представители ВВО приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия образования авиации Монголии.
Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.