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Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты - РИА Новости, 07.06.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
09:01 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/tyumen-2021472457.html
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты - РИА Новости, 07.06.2025
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты
Студенты, чьи родители являются участниками специальной военной операции, в Тюменской области с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты в размере... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:01:00+03:00
2025-06-07T09:01:00+03:00
тюменская область
тюменская область
общество
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Студенты, чьи родители являются участниками специальной военной операции, в Тюменской области с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты в размере государственной стипендии, о введении очередной меры поддержки для семей бойцов, сообщил глава региона Александр Моор. "Вводим новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции. Дети военнослужащих, которые учатся в тюменских вузах, техникумах и колледжах, с 1 сентября будут ежемесячно получать дополнительную выплату. Ее размер соответствует нормативу государственной социальной стипендии. Новая мера поддержки ... – совместная инициатива регионального правительства и прокуратуры", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. На сайте правительства Тюменской области уточняется, что данные социальные выплаты положены детям участников специальной военной операции в возрасте до 24 лет, которые очно обучаются в высших учебных заведениях и средних профессиональных учебных заведениях, причем даже тем, кто не получает академическую стипендию. Заявления о предоставлении выплаты нужно подавать через портал госуслуг или непосредственно в департамент социального развития Тюменской области.
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тюменская область, общество, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Общество, Александр Моор
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты

Тюменские студенты, чьи родители участвуют в СВО, будут получать допвыплаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Студенты, чьи родители являются участниками специальной военной операции, в Тюменской области с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты в размере государственной стипендии, о введении очередной меры поддержки для семей бойцов, сообщил глава региона Александр Моор.
"Вводим новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции. Дети военнослужащих, которые учатся в тюменских вузах, техникумах и колледжах, с 1 сентября будут ежемесячно получать дополнительную выплату. Ее размер соответствует нормативу государственной социальной стипендии. Новая мера поддержки ... – совместная инициатива регионального правительства и прокуратуры", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
На сайте правительства Тюменской области уточняется, что данные социальные выплаты положены детям участников специальной военной операции в возрасте до 24 лет, которые очно обучаются в высших учебных заведениях и средних профессиональных учебных заведениях, причем даже тем, кто не получает академическую стипендию. Заявления о предоставлении выплаты нужно подавать через портал госуслуг или непосредственно в департамент социального развития Тюменской области.
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