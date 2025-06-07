https://ria.ru/20250607/tyumen-2021472457.html
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты - РИА Новости, 07.06.2025
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты
Студенты, чьи родители являются участниками специальной военной операции, в Тюменской области с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты в размере... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:01:00+03:00
2025-06-07T09:01:00+03:00
2025-06-07T09:01:00+03:00
тюменская область
тюменская область
общество
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Студенты, чьи родители являются участниками специальной военной операции, в Тюменской области с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты в размере государственной стипендии, о введении очередной меры поддержки для семей бойцов, сообщил глава региона Александр Моор. "Вводим новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции. Дети военнослужащих, которые учатся в тюменских вузах, техникумах и колледжах, с 1 сентября будут ежемесячно получать дополнительную выплату. Ее размер соответствует нормативу государственной социальной стипендии. Новая мера поддержки ... – совместная инициатива регионального правительства и прокуратуры", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. На сайте правительства Тюменской области уточняется, что данные социальные выплаты положены детям участников специальной военной операции в возрасте до 24 лет, которые очно обучаются в высших учебных заведениях и средних профессиональных учебных заведениях, причем даже тем, кто не получает академическую стипендию. Заявления о предоставлении выплаты нужно подавать через портал госуслуг или непосредственно в департамент социального развития Тюменской области.
https://ria.ru/20250528/moor-2019586592.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, общество, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Общество, Александр Моор
Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты
Тюменские студенты, чьи родители участвуют в СВО, будут получать допвыплаты