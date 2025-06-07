https://ria.ru/20250607/tyumen-2021472457.html

Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты

Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты - РИА Новости, 07.06.2025

Тюменские студенты, чьи родители на СВО, будут получать допвыплаты

Студенты, чьи родители являются участниками специальной военной операции, в Тюменской области с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты в размере... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:01:00+03:00

2025-06-07T09:01:00+03:00

2025-06-07T09:01:00+03:00

тюменская область

тюменская область

общество

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Студенты, чьи родители являются участниками специальной военной операции, в Тюменской области с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты в размере государственной стипендии, о введении очередной меры поддержки для семей бойцов, сообщил глава региона Александр Моор. "Вводим новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции. Дети военнослужащих, которые учатся в тюменских вузах, техникумах и колледжах, с 1 сентября будут ежемесячно получать дополнительную выплату. Ее размер соответствует нормативу государственной социальной стипендии. Новая мера поддержки ... – совместная инициатива регионального правительства и прокуратуры", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. На сайте правительства Тюменской области уточняется, что данные социальные выплаты положены детям участников специальной военной операции в возрасте до 24 лет, которые очно обучаются в высших учебных заведениях и средних профессиональных учебных заведениях, причем даже тем, кто не получает академическую стипендию. Заявления о предоставлении выплаты нужно подавать через портал госуслуг или непосредственно в департамент социального развития Тюменской области.

https://ria.ru/20250528/moor-2019586592.html

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тюменская область, общество, александр моор