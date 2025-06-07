https://ria.ru/20250607/turtsiya-2021452393.html
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2025
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек
Более 14 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:06:00+03:00
2025-06-07T01:06:00+03:00
2025-06-07T01:45:00+03:00
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Более 14 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в пятницу отмечался первый день праздника, в стране объявлены выходные до вторника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников."За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", - написал министр.Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание подобных инцидентов.В 2024 году ко врачам в первый день Курбан-байрама обратились почти 16 тысяч граждан Турции.
https://ria.ru/20250607/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020715123.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, курбан-байрам, в мире, празднование курбан-байрама, анкара (провинция), стамбул
Турция, Курбан-байрам, В мире, Празднование Курбан-байрама, Анкара (провинция), Стамбул
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек
В Турции при жертвоприношениях были ранены более 14 тысяч человек