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В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2025
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01:06 07.06.2025 (обновлено: 01:45 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/turtsiya-2021452393.html
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2025
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек
Более 14 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:06:00+03:00
2025-06-07T01:45:00+03:00
турция
курбан-байрам
в мире
празднование курбан-байрама
анкара (провинция)
стамбул
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Более 14 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в пятницу отмечался первый день праздника, в стране объявлены выходные до вторника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников."За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", - написал министр.Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание подобных инцидентов.В 2024 году ко врачам в первый день Курбан-байрама обратились почти 16 тысяч граждан Турции.
https://ria.ru/20250607/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020715123.html
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турция, курбан-байрам, в мире, празднование курбан-байрама, анкара (провинция), стамбул
Турция, Курбан-байрам, В мире, Празднование Курбан-байрама, Анкара (провинция), Стамбул
В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек

В Турции при жертвоприношениях были ранены более 14 тысяч человек

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Более 14 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X.
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в пятницу отмечался первый день праздника, в стране объявлены выходные до вторника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Курбан-Байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
10:38
"За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", - написал министр.
Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание подобных инцидентов.
В 2024 году ко врачам в первый день Курбан-байрама обратились почти 16 тысяч граждан Турции.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Муфтии призвали забивать животных на Курбан-байрам в специальных местах
3 июня, 17:33
 
ТурцияКурбан-байрамВ миреПразднование Курбан-байрамаАнкара (провинция)Стамбул
 
 
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