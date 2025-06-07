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В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов - РИА Новости, 08.06.2025
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Туризм
 
16:04 07.06.2025 (обновлено: 00:28 08.06.2025)
https://ria.ru/20250607/turtsija-2021523460.html
В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов
В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов - РИА Новости, 08.06.2025
В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов
Турецкая полиция задержала группировку из 20 человек, обвиняемых в краже более 1,1 миллиарда турецких лир у иностранных туристов, передает госагентство Anadolu. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-07T16:04:00+03:00
2025-06-08T00:28:00+03:00
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СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. Турецкая полиция задержала группировку из 20 человек, обвиняемых в краже более 1,1 миллиарда турецких лир у иностранных туристов, передает госагентство Anadolu. &quot;По предварительным оценкам, от действий банды пострадали 268 иностранцев&quot;, — говорится в материале. Генпрокуратура курорта Кушадасы начала расследование из-за жалоб от пострадавших иностранных туристов. Уже после отъезда из Турции с их счетов без разрешения списывались средства.Слежка за подозреваемыми велась четыре месяца. Двадцать человек задержали в конце мая в провинциях Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул. Предположительный главарь группировки, владелец отеля в Кушадасы, чье имя не раскрывается, передавал данные банковских карт иностранцев, забронировавших номер в его гостинице, другому отелю и компаниям по прокату машин. Пострадавшие, вернувшись домой, узнавали о списании денег за услуги отеля и проката машин, которыми не пользовались.Некоторые члены группировки получали данные карт иностранцев во время поездок в другие страны. Украденные средства "отмывали", на них приобреталась недвижимость.
https://ria.ru/20240913/turisty-1972423110.html
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), измир, генеральная прокуратура рф
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Измир, Генеральная прокуратура РФ
В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов

Anadolu: в Турции задержали 20 человек, подозреваемых в краже $29 млн у туристов

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. Турецкая полиция задержала группировку из 20 человек, обвиняемых в краже более 1,1 миллиарда турецких лир у иностранных туристов, передает госагентство Anadolu.
«

"По предварительным оценкам, от действий банды пострадали 268 иностранцев", — говорится в материале.

Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Турции назвали последствия ограничений на наличные для туристов из России
13 сентября 2024, 07:00
Генпрокуратура курорта Кушадасы начала расследование из-за жалоб от пострадавших иностранных туристов. Уже после отъезда из Турции с их счетов без разрешения списывались средства.
Слежка за подозреваемыми велась четыре месяца. Двадцать человек задержали в конце мая в провинциях Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул.
Предположительный главарь группировки, владелец отеля в Кушадасы, чье имя не раскрывается, передавал данные банковских карт иностранцев, забронировавших номер в его гостинице, другому отелю и компаниям по прокату машин. Пострадавшие, вернувшись домой, узнавали о списании денег за услуги отеля и проката машин, которыми не пользовались.
Некоторые члены группировки получали данные карт иностранцев во время поездок в другие страны. Украденные средства "отмывали", на них приобреталась недвижимость.
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