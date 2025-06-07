В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов
Anadolu: в Турции задержали 20 человек, подозреваемых в краже $29 млн у туристов
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. Турецкая полиция задержала группировку из 20 человек, обвиняемых в краже более 1,1 миллиарда турецких лир у иностранных туристов, передает госагентство Anadolu.
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"По предварительным оценкам, от действий банды пострадали 268 иностранцев", — говорится в материале.
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Генпрокуратура курорта Кушадасы начала расследование из-за жалоб от пострадавших иностранных туристов. Уже после отъезда из Турции с их счетов без разрешения списывались средства.
Предположительный главарь группировки, владелец отеля в Кушадасы, чье имя не раскрывается, передавал данные банковских карт иностранцев, забронировавших номер в его гостинице, другому отелю и компаниям по прокату машин. Пострадавшие, вернувшись домой, узнавали о списании денег за услуги отеля и проката машин, которыми не пользовались.
Некоторые члены группировки получали данные карт иностранцев во время поездок в другие страны. Украденные средства "отмывали", на них приобреталась недвижимость.
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