https://ria.ru/20250607/turtsija-2021523460.html

В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов

В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов - РИА Новости, 08.06.2025

В Турции раскрыли схему схему хищения денег с карт туристов

Турецкая полиция задержала группировку из 20 человек, обвиняемых в краже более 1,1 миллиарда турецких лир у иностранных туристов, передает госагентство Anadolu. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-07T16:04:00+03:00

2025-06-07T16:04:00+03:00

2025-06-08T00:28:00+03:00

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СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. Турецкая полиция задержала группировку из 20 человек, обвиняемых в краже более 1,1 миллиарда турецких лир у иностранных туристов, передает госагентство Anadolu. "По предварительным оценкам, от действий банды пострадали 268 иностранцев", — говорится в материале. Генпрокуратура курорта Кушадасы начала расследование из-за жалоб от пострадавших иностранных туристов. Уже после отъезда из Турции с их счетов без разрешения списывались средства.Слежка за подозреваемыми велась четыре месяца. Двадцать человек задержали в конце мая в провинциях Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул. Предположительный главарь группировки, владелец отеля в Кушадасы, чье имя не раскрывается, передавал данные банковских карт иностранцев, забронировавших номер в его гостинице, другому отелю и компаниям по прокату машин. Пострадавшие, вернувшись домой, узнавали о списании денег за услуги отеля и проката машин, которыми не пользовались.Некоторые члены группировки получали данные карт иностранцев во время поездок в другие страны. Украденные средства "отмывали", на них приобреталась недвижимость.

https://ria.ru/20240913/turisty-1972423110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, турция, анталья (провинция), измир, генеральная прокуратура рф