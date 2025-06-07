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В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/trevoga-2021554665.html
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев второй раз за субботу объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев второй раз за субботу объявил о воздушной тревоге в городе. Первое сообщение о воздушной тревоге было объявлено в 17.08 по мск. Предупреждение продлилось более 10 минут. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Развожаев объявил о второй за субботу воздушной тревоге в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе
Вид на город с территории мемориального комплекса Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев второй раз за субботу объявил о воздушной тревоге в городе.
Первое сообщение о воздушной тревоге было объявлено в 17.08 по мск. Предупреждение продлилось более 10 минут.
«
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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