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В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев второй раз за субботу объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:02:00+03:00
2025-06-07T20:02:00+03:00
2025-06-07T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев второй раз за субботу объявил о воздушной тревоге в городе. Первое сообщение о воздушной тревоге было объявлено в 17.08 по мск. Предупреждение продлилось более 10 минут. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
Развожаев объявил о второй за субботу воздушной тревоге в Севастополе