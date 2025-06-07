https://ria.ru/20250607/trevoga-2021554665.html

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев второй раз за субботу объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:02:00+03:00

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2025-06-07T20:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев второй раз за субботу объявил о воздушной тревоге в городе. Первое сообщение о воздушной тревоге было объявлено в 17.08 по мск. Предупреждение продлилось более 10 минут. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

севастополь

украина

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Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина